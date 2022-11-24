Esra Erol'da Yasak Aşkı İtiraf Etti! “Kocası Sahip Çıkmayınca Ben Kucak Açtım”

Ünlü sunucu Esra Erol'un programına katılım göstererek anlattığı olaylar ile seyirci grubuna adeta “Bu kadar da olmaz” dedirten Tuğçe, kocasının arkadaşı Emrah ile kaçtığını ifade etti. Kocasının arkadaşı olan Emrah ile kaçtığını ifade eden Tuğçe Akbaş, yeni bir hayat kuracaklarını söyleyerek seyirci kitlesini şaşkınlığa uğrattı. Kocasının arkadaşı olan Emrah ile duygusal bir ilişkilerin olduğunu ifade eden Tuğçe Akbaş, kocasının çocuğuna babalık yapmadığını açıkladı. Tuğçe Akbaş'ın kaçtığı Emrah ise kocasının Tuğçe hanıma sahip çıkmadığını belirtirken kendisinin ona kucak açtığını anlattı. Arkadaşının en yakın arkadaşını koruyup kolladığını söyleyen Emrah eleştiri oklarının hedefi oldu.

Suna hanım Esra Erol'un programına evladı Tuğçe'nin kaybı ile başvurdu ve kızından haber alamadığını belirtti. Suna hanım kızı Tuğçe'nin 4 Kasım tarihinde çocuğunu okula götürmeye gittiğini anlatırken o günden bu yana haber alamadıklarını söyledi. Kızının bulunmasını isteyen Suna hanım kızını kaçıran kişinin daha önce başka kadınları kaçırdığını da ifade etti. Tuğçe Akbaş'ın kocasının arkadaşı Emrah Bağcı ise canlı yayına katıldı ve şok edici anlar stüdyoda yaşandı. Suna hanımın kızı olan Tuğçe Akbaş'ın Emrah Bağcı ile kaçtığının öğrenilmesi sonrasında canlı yayında unutulmaz anlar yaşandı.

Annesinin kaybolduğunu düşündüğü Tuğçe Akbaş, Esra Erol'un programına canlı yayında bağlanarak kocasının arkadaşı olan Emrah ile karşılığını belirtti ve onunla yeni bir hayat kuracaklarını söyleyerek seyirci grubunu şaşkınlığa sürükledi. Kocasının çocuğuna babalık yapmadığını belirten Tuğçe Akbaş Emrah Bağcı ile duygusal bir ilişkilerinin olduğunu ancak kocasının kocalık yapmadığını söyledi. Bunun kendi hayatı olduğunu ifade eden Tuğçe Akbaş Emrah Bağcı ile ilişkilerinin geçen ay başladığını açıkladı.

“Şaka ile Başladı Sonra Aşık Olduk”

Tuğçe Akbaş'ın yapmış olduğu bu açıklamalar sonrasında Emrah Bağcı da programa dahil olarak kocasının Tuğçe hanıma sahip çıkmadığını belirtti. Kocasının Tuğçe hanıma sahip çıkmaması sonrasında Emrah Bağcı kendisinin ona sahip çıktığını söyledi ve eleştiri oklarının hedefi oldu. Tuğçe Akbaş'ın en yakın arkadaşının eşi olduğunu belirten Emrah Bağcı, Tuğçe Hanım'ın kendisine ilgi duyduğunu ve her şeyin şaka ile başladığını anlattı. Şaka ile başlayan bu ilişkide birbirlerine aşık olduklarını belirten Emrah Bağcı Tuğçe Akbaş'ın huzursuz bir ailede olduğunu ve kendisinin ona kucak açtığını söyledi. Tepkileri üzerinde toplayan Emrah Bağcı arkadaşının en yakın arkadaşını koruyup kolladığını belirtti ve ona kucak açtığını anlattı.

Bir izleyici de Esra Erol'un programına canlı yayında telefon bağlantısı ile dahil oldu ve Tuğçe Akbaş ile kaçan Emrah Bağcı hakkında önemli açıklamalarda bulunarak dikkatleri üzerine çekti. Emrah Bağcı'nın evli olan kuzenini de kaçırdığını belirten seyirci bu adamın önüne geleni kaçırdığını söyledi. Yaşanan bu olay sonrasında telefon ile programa bağlanan seyircinin söylediklerinin yalanlayan Tuğçe Akbaş sevgilisi Emrah Bağcı'yı savundu ve bunların yalan ve iftira olduğunu söyledi.