Bugün itibariyle PTT (Aktif Bank) emekli promosyon ücreti belli oldu! Haberin kralı geldi!

Aktif Bank emekli promosyonları yanı sıra farklı teklifler ile de müşterilerini memnun etmektedir. Bu olanaklardan biri de maaşın eve getirilerek teslim edilebilmesidir. Evden çıkma zorluğu çeken insanlar için büyük bir ihtiyacı karşılamaktadır. Bu şartlarda hizmet veren PTT çok sayıda müşterisine kolaylık tanımaktadır.

Aktif bank’ da iki ödeme talimatı olan kişilerden aynı zamanda üç yıl süre ile maaşını başka bankaya çekmeme şartı da istenmekte ve promosyon ödemesi yapılmaktadır. Promosyon miktarı emeklinin maaşına göre değişim göstermektedir. Promosyon almak ve bankasını değiştirmek isteyenleri bu konuda çok uzun bir liste bekliyor. En uygun promosyonu size sunan bankaya ulaşıp maaşınızı oraya taşıyabilirsiniz.

Aktif Bank Promosyon Miktarı

İki fatura ödeme talimatı verip üç yıllık sözleşme yaptıktan sonra promosyonu hak eden emekliler maaşları miktarı ile artan ödemeler alabilmektedir. Maaşı 3500 lira ve altında olan emekliler 3000 lira özendirme alıyor.

Maaşı 3500 ile 7000 TL arası olan emeklilere ise 3500 TL ödeme yapılacak. 7000 ile 10 000 arasında emekli maaşınız varsa 4500 TL ödemeniz yapılacak. 10 000 üzerinde emekli maaşı sahipleri ise 5000 TL promosyonu hak ediyor.

Başvuru süresinin de uzatıldığı açıklaması yapılmıştır. Üstelik bir de yılbaşında 15 000 TL’ye varan promosyonlardan faydalanabilecekleri söylenmektedir. Bu emeklilere bir yılbaşı hediyesi gibi geleceği kesindir.

Aktif Bank Promosyonları Ne Zaman Alınacaktır?

PTT kanalı ile ödemelerin yapıldığı Aktif Bank promosyonları TC kimlik numarasına göre yapılmaktadır. Bunun da dikkatli bir şekilde takip edilmesi emekli için şattır.

· Eğer TC kimlik numaranızın son iki rakamı 0, 1 veya 2 ise, Mart Ayı içinde,

· Eğer 3, 4, 5, 6 olanlar Nisan ayı içinde

· 8 olanlar Mayıs ayında promosyonlarını alabilecekler.

Bütün bunların yanı sıra diğer bankalardan alınan tüm kredi ve kart olanaklarına da sahip olunmaktadır. Maaşınızın taşınması işlemleri e devlete girerek internet üzerinden de yapılabilir.

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