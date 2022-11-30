Devlet Destekli Kampanyaya Kara Listede Olanlar da Dâhil Edildi! Duyurusu Yapılan Kredi İçin Banka Sicili Düzeltilecek...

Devlet destekli kampanyaya kara listede yer alan kişiler de dâhil edildi. Devlet destekli kampanyada duyuru yapıldı. 40 bin lira tutarında kredi verilecek, bankada sicili bozuk olanları düzeltecek. Devlet destekli kredinin detayları haberimizde…

Kara listede bulunan vatandaşlara haber! Daha önceki zamanlarda bankadan kredi alamayanlar için sevindirici haber kamu bankalarından ve özel bankalardan geldi. Devlet destekli olarak verilecek kredilere başvuru yapmak isteyenler için başvuru ekranı açıldı. 40 bin lira tutarında verilecek kredide düzenli ödeme yapanların sicilleri düzeltilecek. Kara listede yer alarak kredi ve kredi kartı için başvuruda bulunan kişilerin olumsuz yanıt almakta idi. Bankalar sistemsel onay vermelerinden dolayı kara listede yer alınmasından dolayı red yanıtı otomatik olarak verilir. Bankalardan kredi kullanmak isteyen vatandaşların kredi sicili temiz olması gerekir. Bunun yanı sıra kredi notunun yüksek olması da aranan diğer şarttır.

Bazı bankalar, müşterilerde kara listedeki borçlarını kapattıktan sonra kredi işlemi yapmakta. Bu müşteriler emekli, devlet memuru ve ipotek veren çalışan kişilerdir. Kara listede bulunan normal vatandaş borcunu kapatırsa ipotek olmadan kredi imkânı bulamayacak.

Ziraat Bankası’ndan Kara Listede Olanlara 40.000 TL Kredi

Ülkemizde kamu bankası olarak hizmet sunan Ziraat Bankası kara listede bulunan kişiler 40 bin lira tutarında kredi imkânı tanıyor. Kredi kullanmak isteyen emekli ya da devlet memuru kişilerin maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden almaları durumunda kredi başvurusunda bulunabilir. En yakın banka şubesine giderek borçlarınızı kapattığınıza dair evrakların yanı sıra kimlik ile giderek gerekli başvuru yapılabilir. Banka alınacak olan krediyi genel müdürlüğe göndererek değerlendirme yapılacak. Kredi onayı en geç 2 gün içinde sonuçlanır. Aynı gün içinde kredi kullanımı imkânı bulunmuyor. Onay alınması durumunda 40 bin lira tutarlı 36 ay vadeli kredinizin ödemesini 3 ay boyunca erteleyebilirsiniz.

Aktifbank ‘da 40.000 TL Kredi

Aktifbank kara listede yer alan emekli vatandaşlara 40 bin lira tutarlı kredi imkânını PTT üzerinden veriyor. Borçlarınızı kapatmak için emekli maaşınızı PTT şubelerinden alıyorsanız başvuru yaparak kredi kullanabilirsiniz. 36 ay vadeli kredi için işlem yapabilirsiniz.