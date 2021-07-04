Esnaflar İçin Yeni Kampanya Başladı, Daha Önce Bu Kampanya Bilinmiyordu, Hemen Onaylı 100 bin TL Kredi Veriliyor

Bireysel müşterilerin ne kadar çok ihtiyaç kredisine başvuru yaptığını bilsek de, esnaf olan vatandaşlarımız içinde bankalar esnaflara özel ihtiyaç kredisi yaparak bu kişilerin de başvuru yapmasını sağlamaktadır. Eğer sizde esnafsanız ve kendinize, şirketinize veya başka bir ödeme için kredi almak istiyorsanız esnaf kredisi veren bankalardan kredi başvurusu yapabilirsiniz. Esnaflar için bankalar aynı gün içinde hızlı ve anında kredi imkanları sunmaktadırlar. Bankaların belirledikleri politikalara uygun olursanız aynı gün içinde 100.000 TL’ye kadar esnaf kredisi kullanabilirsiniz.

Özellikle koronavirüs sonrasında bankaların esnaflara özel kredi kampanyaları yaptıklarını biliyoruz. Bankalar esnaf olan vatandaşlara 6 ay veya 1 sene ertelemeli de kredi vermektedir. Sizinde eğer kredi ihtiyacınız varsa, esnaf olmanız durumunda vereceğimiz bankalardan kredi kullanabilirsiniz.

Esnaf Kredisi Almak İçin Şartlar Nedir?

Esnaf kredisi almak istiyorsanız, banka şartlarına uygun müşteri olmanız gerekmektedir. Banka şartlarına uygun değilseniz, kredi başvurusu yaptığınızda olumsuz yanıt alacaksınız. Bankalar bireysel ve ticari kredilerde müşterilerin kredi notuna bakarak işlem yapmaktadırlar. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan esnaflar, kredi başvurusu için olumlu yanıt alacak olan kişilerdir. Kredi notu düşük olan, banka ödemelerinde sıkıntı yaşayan kişiler maalesef onay alamazlar. Özellikle bankalardan dolayı icralık olduysanız yapacağınız başvuru onay almayacaktır. Sizde şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, aşağıdaki bankalardan hemen kredi kullanabilirsiniz.

Garanti BBVA 100.000 TL Esnaf Kredisi Veriyor, Hemen Başvuru İmkanı Var

Garanti BBVA , bireysel kredilerde olduğu gibi esnaf olan vatandaşlar içinde anında kredi imkanı vermektedir. Eğer vergi levhanız 1 yıldır faalse ve bu vergi levhası üzerinden kredi almak istiyorsanız size en yakın Garanti BBVA şubesine giderek 60 ay vadeli olan Esnaf kredisi başvurusunu yapabilirsiniz. Banka değerlendirme olumlu olduktan sonra sizin ne kadar kredi alacağınızı söyleyecektir. Eğer diğer bankalarda düşük limitli kredi ödemeleriniz varsa banka bu kredileri de kapatarak size kredi verecektir.

Denizbank 100.000 TL Esnaf Kredisi Aynı Gün Onaylı Duyurusu Yapıldı

Size en yakın Denizbank şubesine kimlik ve iş yeri evraklarınız ile giderek kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka hızlı bir şekilde değerlendirme yapacak ve size hem kredi hem de kredi kartı gibi bir çok banka ürünlerini verecektir. Denizbank 100000 TL esnaf kredisi alacaksanız bankanın istediği iyi bir kredi sicilinizin olması ve vergi levhanızın en az 6 aylık olmasıdır. 6 aylık vergi levhası olan kişiler yüksek limitli kredi alamayacaklardır.

Akbank 100.000 TL Esnaf Kredisi ile İhtiyaçlarınızı Giderin

Akbank üzerinden 100.000 TL Esnaf kredisi başvurusu banka şubelerinden yapılmaktadır. En az 1 yıllık vergi levhanız varsa, banka size kredi siciline bakarak onay verecektir. Akbank esnaf kredisi başvurusu yapabildiğiniz gibi ayrıca taşıt alımları için ticari kredilerde kullanabilirsiniz. 100.000 TL üzerinde bir kredi almak istiyorsanız, bankaya ipotek vererek bu işlemleri yapabilirsiniz. Vereceğiniz dükkan, ev veya arsa ipoteği ile birlikte, verdiğiniz ipoteğin ekspertiz değerinin yüzde 50’sine kadar 60 ay vadeli olarak kredi kullanacaksınız. Bu kredileri ayrıca 6 ay erteleme imkanı ile de kullanabilirsiniz. Kredi faiz oranları ve başvuru detaylarını öğrenmek için size en yakın Akbank şubesine gidebilir veya resmi internet sitesinden kredi başvurusu için bilgiler öğrenebilirsiniz.