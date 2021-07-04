Kara Listede Olanlar İçin Devlet Destekli Kampanya Duyurusu Yapıldı, 40.000 TL Kredi Verilecek, Banka Sicili Düzelecek

Kara listede olanlara yeni bir haber var. Daha önce bankadan kredi alamayanlara sevindiren haberler kamu bankaları ve özel bankalardan geldi. Devlet destekli olarak verilecek bu kredileri almak isteyenler için başvuru ekranı açıldı. 40.000 TL kredi verilecek ve bu krediler düzenli ödendiğinde kişilerin banka sicilleri düzelecek. Kara liste müşterileri bankalardan kredi ve kredi kartı başvuru yaptıklarında olumsuz yanıt alacaklardır. Çünkü bankalar sistemsel olarak onay verdikleri için, sizin kara listede olmanız durumunda red yanıtı otomatik olarak verilir. Bankalardan kredi kullanmak istiyorsanız banka sicilinizin temiz olması, kredi notunuzun yüksek olması şartı vardır. Ama bazı bankalar, bazı müşterilerde kara liste borçlarını kapattıktan sonra kredi işlemleri yapmaktadırlar. Bu müşteriler emekliler, devlet memurları ve ipotek veren çalışan kişilerdir. Normal bir vatandaş eğer kara listedeki borcunu kapatırsa, ipoteği olmazsa kredi alamayacaktır. Bu kişiler ilk önce kredi kartı başvurusu yapmaları gerekmektedir. Kara listede olan kişiler borçlarını kapatmadan hiçbir bankadan kredi alamazlar. Şimdi sizlere hangi bankalar kredi başvurusu için sizlere destek verecek bunun hakkında bilgiler verelim.

Ziraat Bankası Kara Listede Olana 40.000 TL Kredi Başvurusu

Ülkemizin kamu bankası olan Ziraat Bankası, kara listede olan kişilere 40.000 TL kredi başvurusu yaptırmaktadır. Sizlerde 40.000 TL kredi almak istiyorsanız emekli veya devlet memuru olmanız, bu bankadan maaş almanız gerekmektedir. Banka şubelerine borçlarını kapattığınız kara liste evraklarınızla ve kimliğinizle gittiğinizde kredi başvurusu alacaksınız. Tüm icralık borçların kapandığından emin olmanız gerekmektedir. Banka krediyi genel müdürlüğe gönderecek ve kredi orada irdelenecektir. Kredi onayı 1-2 gün içinde gelecektir. Aynı gün içinde kredi kullanamazsınız. Onay almanız durumunda 40.000 TL 36 ay vadeli kredinizi 3 ay ertelemeli olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca bu bankadan kredi kartı başvurusu da yapabilirsiniz.

Aktifbank'da 40.000 TL Kredi Başvurusu Ekranı A.tı

Aktifbank kara listede olan emeklilere 40.000 TL’ye kadar kredi imkanı PTT şubelerinden vermektedir. Sizlerde borçlarınızı kapattığınızda eğer emekli maaşınızı PTT’den alıyorsanız, size yakın olan PTT şubesine giderek hemen kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Alacağınız kredilerde 36 ay vade ile işlem yapabilirsiniz. Aktifbank kredi başvurusu yapmak istiyorsanız ve maaşınız PTT’de değilse, maaş taşıma işlemlerinden sonra ilk maaşı aldığınızda kredi kullanabilirsiniz. Aktifbank bu şekilde sizlere kredi imkanı sağlayacaktır. Kredi yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı 3050 numarasına göndererek başvuru yapabilirsiniz.

ICBC Bank Kara Listede Olanlara Kredi Veriyor mu?

Bu banka sadece kişilerin bankaya ipotek vermesi durumunda kredi imkanı vermektedir. 40.000 TL veya üzerinde kredi başvurusu yapacaksanız, kara liste borçlarınızı ödedikten sonra bankaya giderek evraklarınızla kredi kullanabilirsiniz. Kredi değerlendirmesi genel müdürlük tarafından yapılacağı için kredi onayı hemen gelmeyebilir. Bu sebeple kredi başvurusu yapacak olan kişiler 1-3 gün bekleyebilirler. Kredi onayı vereceğiniz ipoteğin ekspertiz değerinin yüzde 50’sine kadar değerlendirilecektir. 200.000 TL değerinde bir ipotek verirseniz banka size 36 ay vadeye kadar 100.000 TL kredi vermektedir. İpoteklerin taşınmaz olması ve kredi alacak kişinin üzerine olması şarttır.