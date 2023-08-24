Cumhurbaşkanı kararıyla paylaşılan o haberin detaylarında tadilat ve eşya yardımı ibaresine yer verildi. Ay sonunu zor getiren dar gelirli vatandaşın evini ve ev eşyasını yenilemeyi sağlayacak o müjdeli haber yalnızca mobilya ve tadilat giderleri için sunuluyor. Ev eşyasını değiştirebilmek ve hayalindeki o tadilatı yapabilmek isteyenler yükselen fiyatlara rağmen sunulan maddi destekten faydalanabilecek. Belirli bankaların mobilya yenileme, ev satın alma fırsatı sunduğu düşük faizli kredi teklifleri devletin geri ödemesi sosyal destek yardımı ile daha avantajlı hale geliyor.

70 BİN TL TADİLAT VE EŞYA YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde sunulan kanun kapsamında sosyal ekonomik dezavantaja sahip muhtaç aileler, evlerinde zaruri ihtiyaç ve barınma ihtiyaçlarının giderilebilmesi yaşam kalitelerini yükseltilebilmesi için bu başvuruda bulunabilecek. Eşya ve tadilat yardımı 3294 sayılı kanun kapsamında yer alan şartları karşılayan her ev sahibi için geçerli olacak.

70 BİN TL TADİLAT VE EŞYA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Devletin sosyal yardımlaşma vakıfları üzerinden sunmuş olduğu ev onarımı ve eşya desteği basit ve orta düzeyde ev onarımları için geçerli oluyor. Başvuru yapacak olan kişinin ödemesi vakıflar üzerinden gerçekleştirilir. Eşya yardımından faydalanmak isteyenlerin ise belediye ve kaymakamlıklara başvurması yeterli görülüyor.

70 BİN TL TADİLAT VE EŞYA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Tadilat ve eşya yardımından faydalanmak isteyenlerin muhtaçlık sınırının altında olması, sağlıklı barınma şartlarına haiz konutu bulunmaması gerekiyor. Başvuracak kişinin en az son bir yıldır sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının sorumlu olduğu yerleşkelerde yaşayan, nafaka yükümlülüğüne haiz akrabası bulunmayan kişiler olması gerekiyor.