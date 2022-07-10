Binlerce Kişi Kürtaj Hakları İçin Beyaz Saray'a Yürüdü

Gösteri, Yüksek Mahkeme'nin yaklaşık 50 yıl boyunca ülke çapında kürtaja erişimi garanti eden karar olan Roe v Wade'i yürürlükten kaldırmasından iki hafta sonra gerçekleşti.

"Geri dönmeyeceğiz" sloganları atan protestocular, bazıları kendilerini dışarıdaki kapılara bağlayarak Beyaz Saray'da toplandı.

Organizatörler, ABD genelinde yaklaşık 10.000 kişinin toplandığını söyledi.

Aralarında Dallas'tan bir avukat olan 33 yaşındaki Lauren Pierce de gösteriye katılmak için yaklaşık 2,100 kilometre yol kat etti.

"Bana göre bu davadan daha fazla savaşmaya değer bir şey yok - temel hakkımız bedensel özerkliğe sahip olmak" dedi. "Bu, yer kaplayıp tutuklanmak anlamına geliyorsa, bence buna değer."

Bayan Pierce'ın memleketi Teksas, kürtajın zaten yasak olduğu 10 ABD eyaleti arasında yer alıyor. Bunu en az bir düzine başka devletin izlemesi bekleniyor.

Birçoğu kürtajı "cinayet" olarak gören kürtaj karşıtı kampanyacılar, mahkemenin kararını ve ülkenin geniş kesimlerinde prosedürü yasaklama fırsatını kutladılar.

Bayan Pierce, kendilerini aniden üreme bakımı olmadan bulan Teksaslıları duymaya başladığını söyledi. Bir araştırma grubu olan Guttmacher Enstitüsü'ne göre, Teksas'ta hamileliğinin ilk 20 haftasında kürtaj yaptırmak isteyen bir kişi için ortalama tek yönlü sürüş mesafesi şu anda 250 mil.

"Engellendik," dedi.

Bayan Pierce, Beyaz Saray'da toplanan diğer pek çok kişi gibi, Başkan Joe Biden ve yönetiminin kürtaj erişimini korumak için daha fazlasını yapmadığı için duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Gerçekten de, Cumartesi günü Kadın Yürüyüşü tarafından düzenlenen etkinlikte, Bay Biden'ın Demokrat partisinden söz edilmesi, Cumhuriyetçilerden söz edilmesi kadar alay konusu oldu.

Cuma günü, ilericilerin baskısıyla karşı karşıya kalan Bay Biden, sağlık departmanını ilaçlı kürtaj ve acil kontrasepsiyona erişim ve hasta mahremiyeti için önlemler dahil olmak üzere kürtaj bakımını korumaya yönlendiren bir yürütme emri imzaladı.

Ancak başkanın yetkisi sınırlıdır. Kongre'de yasama yoluyla zorlayamaz ve şu anda 6-3 muhafazakar bir üstünlüğe sahip olan Yüksek Mahkeme'nin kararını geri alamaz.

Kadın Yürüyüşü'nün yönetici direktörü Rachel O'Leary Carmona, "Yetkisinin sınırları olduğunu biliyoruz, ancak bu yetkinin sınırlarını zorlamasını istiyoruz" dedi.

Yine de Bayan Carmona, siparişin önemli bir ilk adım olduğunu söyledi.

"Başkan Biden'ı ulusal düzeyde kürtajı korumak için adımlar atmaya devam etmeye çağırıyoruz" dedi. "Ve masasının arkasından başka bir şey yapamıyorsa, sokaklara çıkmalıdır."

Ancak birçok seçim yanlısı savunucuya göre, Bay Biden'in yönetimi, kadın haklarında tarihi bir geri dönüşün ardından bir an önce toplanamadı.

Virginia'dan 56 yaşındaki Helen Miller, "Bu, ilk kez bir anayasal hak elinden alınıyor" dedi. "Kızlarımız, çocuklarımız, hayatlarımız için buradayız."