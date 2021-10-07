Eski FDA Komiseri, Covid'in 'Pandemi Aşamasının' Önümüzdeki Aylarda Sona Ereceğini Tahmin Ediyor

Eski Gıda ve İlaç İdaresi komiseri, koronavirüsün "pandemi aşamasının" aylar içinde bitebileceğine inandığını söyledi.

Dr Scott Gottlieb, çocuklara aşıların sunulması ve Merck'in antiviral hapının temizlenmesiyle ortaya çıkacağını söyledi.

Ayrıca CNBC'ye, Covid'in delta varyantının Kasım ayı sonuna kadar "ülke üzerinden hareket etmesi" gerçeğinin duruma yardımcı olacağını söyledi.

"Bunun arka ucunda, umarım, çocuklar için bir aşıya sahip olacağız ve yıl sonundan önce bir noktada, işler yolunda giderse muhtemelen Merck'in ağızdan temin edilen ilacına sahip olacağız. Şu anda Covid aşı üreticisi Pfizer'in yönetim kurulunda görev yapan Bay Gottlieb, olumlu bir incelemeden geçiyor" dedi.

“Bence bu iki şey, bu virüsün pandemi aşamasında kitap ayracı olacak ve bunun her yerde mevcut bir risk haline geldiği, ancak doğru temsil ettiği aşırı riski temsil etmediği daha yaygın bir aşamaya gireceğiz. "

26 Ekim'de bir FDA danışma paneli, Pfizer'in Covid-19 aşısının 5 ila 11 yaş arasındaki gençlere yaygınlaştırılması gerekip gerekmediğini tartışmak üzere toplanacak. FDA, 12 yaş ve üstü bireyler için engeli çoktan temizledi ve 16 yaşın üzerindeki herkes için tam onay verdi. Geçen hafta Amerikan ilaç şirketi Merck, antiviral hapının, hafif ila orta derecede Covid-19 vakaları olan deneme katılımcılarında hastaneye yatış veya ölüm riskini yüzde 50 azalttığını duyurdu.

Merck, FDA'ya "mümkün olan en kısa sürede" acil kullanım izni başvurusunda bulunacağını söyledi. Ridgeback Biotherapy ile geliştirilen tedavi, genetik hataları virüse sokarak ve virüsün kendini kopyalamasını engelleyerek çalışıyor. Dr Gottlieb, Trump yönetimi sırasında FDA'yı 2017'den 2019'a kadar yönetti. Hastalık Kontrol Merkezleri, şu anda uygun Amerikalıların yüzde 76'sının en az bir aşı atışını aldığını ve yaklaşık yüzde 66'sının tam olarak aşılandığını söylüyor.

Pandemi sırasında ABD'de 44 milyondan fazla Covid-19 vakası ve 707.000'den fazla ölüm oldu.