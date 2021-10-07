AB Tarafından Finanse Edilen Geri İtme Operasyonları, Sığınmacıları Şiddetle Sınır Ötesine Zorluyor

AB üye devletleri, AB tarafından finanse edilen operasyonların bir parçası olarak sığınmacıları sınırlarına geri döndürmek için şiddet içeren ve yasa dışı taktikler kullanıyor.

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Lighthouse Reports tarafından toplanan kanıtlar, son aylarda Hırvatistan, Romanya ve Yunanistan'da maskeli adamlar tarafından yürütülen sözde "geri itme" operasyonları sırasında göçmenlerin dövüldüğünü ve vurulduğunu ortaya koyuyor.

Der Spiegel, SRF Rundshau ve ARD ile ortaklaşa hazırlanan soruşturmaya göre, bu maskeli adamlar, giysilerinde herhangi bir işaret taşımasa da, sınırda devriye gezmek için AB'den fon alan ulusal polis birimlerinin üyeleri.

Bulgular, Avrupa'nın artan geri itme (AB yasalarını ve Cenevre Mülteci Sözleşmesi'ni ihlal eden bir sınır dışı etme biçimi) kullanımı ve AB'nin bu uygulamaya “suç ortaklığı” konusundaki endişeleri körükledi.

İngiltere, İngiltere'ye küçük teknelerle ulaşmaya çalışan sığınmacıları Fransa'ya geri döndürmek için İngiliz Kanalında geri itme taktikleri kullanmaya başlamayı planlıyor - uzmanlar deniz yasalarını ihlal edeceğini ve göçmenleri ciddi riske atacağını söylüyor.

Soruşturma kapsamında Haziran ayında Hırvat topraklarında çekilen görüntülerde, kar maskesi takan silahlı adamların Afgan ve Pakistanlı sığınmacıları coplarla dövdükleri ve onları Korana Nehri'nden Bosna-Hersek'e gitmeye zorladıkları görülüyor.

Maskeli kişilerden birinin, “Bosna'ya gidin” diye bağırmadan önce, suyun göğüs hizasında olduğu sınır nehrine düşmeleri için copunu erkeklerin bacaklarına çarptığı görülüyor. Olaydan hemen sonra göçmenlerle yapılan görüşmelerde Afganistan ve Pakistanlı olduklarını ve Hırvat polis memurlarıyla karşılaştıklarında sığınma talebinde bulunduklarını söylediler. Vücutlarında dayakların bıraktığı izleri ortaya çıkardılar.

Görüntülerin analizi, maskeli adamların, sınır güvenliğine yardımcı olmak için AB'den fon alan Hırvat çevik kuvvet polisiyle uyumlu teçhizatlı ve üniformaları olduğunu ortaya koyuyor. Soruşturma için görüşülen Hırvat yetkililer, videodaki maskeli adamların çevik kuvvet polisi olduğuna inandıklarını söylediler. Bu değerlendirme, üniformasında çevik kuvvet polisi işaretleri bulunan bir memurun geri itmeler gerçekleştirdiğini gösteren bu yılın Mayıs ayından ayrı bir kayıtla daha da destekleniyor.

İsmini vermek istemeyen bir Bosnalı polis memuru, Hırvat yetkililerin göçmenlere yaptıklarını "belirli kişilere tecavüz" olarak nitelendirerek "işkence" olduğunu söyledi.