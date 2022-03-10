Eski Borsa CEO’su, “Mistik” Dolandırıcılıktan Tutuklandı

Bir zamanlar "borsanın kraliçesi" olarak anılan yüksek rütbeli bir yönetici olan Chitra Ramkrishna, iddiaya göre dünyanın en büyük türev borsalarından birinde 2013-2016 görev süresi boyunca bir mistikten iş tavsiyesi aldı.

Üst düzey bir yetkili Agence France-Presse'ye (AFP) verdiği demeçte, Pazar günü geç saatlerde Delhi'de Hindistan'ın FBI eşdeğeri olan Merkez Soruşturma Bürosu tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Spiritüel liderler ve "tanrı adamlar" uzun süredir Hindistan'da çok sayıda takipçiye sahipler ve iş dünyası, 1,4 milyar insanın son derece dindar ulusunda bir istisna değil.

Geçen ay düzenleyiciler tarafından yayınlanan 190 sayfalık bir rapor, 59 yaşındaki Ramkrishna'nın Ganj Nehri kıyısında tanıştığı iddia edilen bir manevi danışmanla hassas bilgileri nasıl paylaştığına dair çarpıcı ayrıntıları ortaya koydu.

Hindistan'ın en büyük borsasının eski patronu, yogiyi tanımlamadan raporda, düzenleyicilerin "tüm yetkilerini bilinmeyen kişiye devrettiğini" ve "ellerinde sadece bir kukla olduğunu" söyledi.

Geçen ay, federal polis Ramkrishna'nın eski himayesi altındaki Anand Subramanian'ı tutukladı. İddiaya göre yoginin tavsiyesi üzerine, herhangi bir deneyimi olmamasına rağmen, onu işe aldığı ve daha sonra yüksek bir maaşla terfi ettirdiği öne sürüldü. Skandal, 2015 yılında piyasa manipülasyonu iddialarıyla başladı ve komisyonculara borsaya tercihli erişim hakkı verildiği söylendi.

Her iki yönetici de ertesi yıl borsadan istifa etti.

NSE'nin kendi yönetim kurulu, bir E&Y adli incelemesine dayanarak, Subramanian'ın aslında yogiyi Ramkrishna'yı kişisel kazanç adına manipüle etmek için icat ettiği sonucuna vardı.

CEO, piyasa düzenleyicisine yaptığı açıklamalarda, danışmanının "manevi bir güç" olduğunu ve onların gayri resmi etkileşimlerinin bir koç veya akıl hocası ile olanlara benzer olduğunu belirtti.

Yetkililere, yogi "istediği zaman tezahür ederdi ve herhangi bir konumsal koordinatım yoktu. Buna göre, isteklerimi gönderebileceğim bir e-posta kimliği verdi" ifadelerini kullandı.

Soruşturmada ortaya çıkan e-postalar, yogilerin, müfettişlerin olası vergi kaçakçılığını araştırdığı Singapur ve Mauritius da dahil olmak üzere birkaç vergi cennetinden biri olan Seyşeller'de toplantı yapmayı önerdiğini gösteriyor. Her iki eski yöneticinin de yetkililer tarafından Hindistan'dan ayrılmaları veya finansal piyasalara erişmeleri yasaklandı.

