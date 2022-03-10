Libya Başbakanı Dbeibah, Kabine'yi Çalışmaya Devam Etmeye Çağırdı

Dbeibah, bakanlara sosyal medyada yayılan söylentilere aldırmamaları gerektiğini söyledi ve iktidarı ancak seçimler yoluyla bir hükümete devredeceği fikrini yineledi.

Doğu merkezli parlamentonun Başağa liderliğindeki hükümetine paralel bir yapı olarak atıfta bulundu. Dbeibah, "Ulusal Birlik Hükümeti hala görevde ve meşru otoritedir" açıklamasında bulundu. Bakan ayrıca ülkenin Haziran ayı sonunda seçim yapacağını ve Libyalıların sandık başına gitmeye hazır olduğunu kaydetti.

Bu arada, yaklaşık 200 araç, Dbeibah'a destek amacıyla Mitiga Havalimanı çevresinde toplandı. Anayasaya ve seçim destek gücüne sadık askerlerden oluşan konvoy, Dbeibah lehine sloganlar attı.

Dbeibah, Kuzey Afrika ülkesinin diktatör Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından on yıllık kaostan kurtulmasına yardımcı olmayı amaçlayan Birleşmiş Milletler destekli bir süreç kapsamında geçen yıl geçici lider seçildi.

Hükümeti, ülkeyi 24 Aralık 2021'deki seçimlere götürme yetkisine sahipti

Ancak anketler iptal edildi ve parlamento, sorunlu ülkede yeni doğu-batı güç mücadelelerini ateşleyebilecek bir süreç olan Dbeibah'ın yerini alacak adaylarla görüşmeye başladı. Doğu merkezli parlamento, başkent Trablus'u ele geçirmek için uluslararası kabul görmüş geçici hükümete karşı bir kampanya yürüten darbeci General Khalifa Haftar'dan yana.

Doğudaki Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi (TM), Şubat ayında Başağa'yı başbakan olarak atamıştı. Ona, ülkenin batısındaki başkent Trablus'ta bulunan ve Salih'in görev süresini doldurduğuna inandığı Dbeibah'ın yerine geçecek bir hükümet kurma görevini vermişti. Başağa hükümetinin ortaya çıkışı, 2014 ile 2020'de tarihi bir doğu-batı ateşkesi arasında olduğu gibi, ülkeye bir kez daha iki başbakan verdi.

Trablus yakınlarındaki Misrata'dan 59 yaşındaki eski bir savaş pilotu eğitmeni olan Bashagha, başkente yönelik feci 2019-2020 saldırısı yenilgi ve Türkiye'nin ardından BM barış çabalarına geri dönüşle sonuçlanan doğu merkezli darbeci General Khalifa Haftar tarafından destekleniyor.

Başağa'nın 2018-2021'de içişleri bakanı olarak görev yaptığı dönemde, milislerin etkisini azaltmak ve savaşçıları devlet güçlerine dahil etmek için çalıştı. Ülkedeki rakip tarafları destekleyen yabancı güçlerle iyi ilişkilere sahip birkaç büyük Libyalı aktörden biri.

