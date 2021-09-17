Erdoğan Mersin'de Konuştu! Amaç Belirlendi

Mersin Toplu Açılış Töreni’ne katılım gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Konuşmasında Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde yapılan çalışmalar ile ilgili önemli ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, amaçlar hakkında da açıklamalarda bulundu.

İkinci ve üçüncü nükleer santrale kavuşacak adımlar atmanın amaçlar doğrultusunda olduğunu da ifade eden Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında Mersin'in en önde olduğunun ispatladığını söyledi.

Söz konusu stratejik yatırımın Türkiye'ye kazandırılmasında ve inşasında emeği geçenleri de yeniden tebrik ettiğini belirtti. İşte Mersin Toplu Açılış Töreni’nde yapılan açıklamalar ve konu hakkında detaylı bilgiler…

Siyaseti çarpıtma ile iftira ile ve yalan ile, insanları kandırmaya çalışmak ve ülke gündemini bulandırmak olduğunu sananların hizmetin, eserin ve yatırımın kıymetini bilmeyeceği şeklinde ifadeler kullanıldı.

Sağlık, eğitim, sanayi ve ulaşıma kadar her alanda tesisin bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitim alanında aralarında Toroslar Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi’nin bulunduğu çeşitli yatırımların resmen hizmete açıldığını ifade etti.

Bunun yanı sıra Anamur Devlet Hastanesi'nin açılışını da yapıldığını açıklayan Erdoğan Mersin yolunun açılışını gerçekleştirdiklerini, Erdemli Adalet Sarayı, Mezitli Hükümet Konağı, Çevik Kuvvet Emniyet Müdürlüğü ve özel Harekat Binası gibi kamu yatırımlarının hizmete alındığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin Toplu Açılış Töreni’nde yapmış olduğu açıklamalar hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Söz konusu yatırımların Mersin'e kazandırılmasında emeği geçen kurumlar, bakanlık, işçi, mühendis ve özel sektöre tebriklerini ifade ettiğini açıklayan Recep Tayyip Erdoğan dikkatleri üzerinde topladı ve gündemde yer aldı.

Aynı zamanda Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen buluşmaya gelmeden önce Akkuyu Nükleer Güç Merkezi'nin inşaatında incelemeler yapıldığı da bildirildi. İşçilerin ve mühendislerin gayreti ile santral inşaatının hızlı bir şekilde yükseldiğine şahit olduğunu açıklayan Erdoğan, önemli bilgileri vatandaş ile paylaştı.