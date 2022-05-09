Eşi ve Kızı Öldürülen Adam “Ölü Taklidi” Yaparak Nasıl Hayatta Kaldığını Anlattı

Abdurrahman Dağ isimli acılı adam Diyarbakır’da geçekleştirdikleri bayram ziyaretinden döndükleri anda otomobillerine silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı ve eşi ile kızının hayatını kaybettiğini söyledi. 6,13 ve 14 yaşındaki çocukları ağır yaralanan, kızı Nayime Dağ’ı ve eşi Garibe Dağ’ı kaybeden Abdurrahman Dağ, ölü taklidi yapması sayesinde hayatta kaldığını ifade etti ve kendisine de 4 kurşunun isabet ettiğini aktardı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin kendisini ölü sandıklarını aksi takdirde kafasına sıkacaklarını açıklayan Abdurrahman Dağ, arabanın farlarının yanması sebebi ile S.B.’yi net olarak tanıdığını da söyledi.

Korkunç olayın 3 Mayıs gününde akşam saatlerinde Diyarbakır Bağlar ilçesi kırsal Buyuransu Mahallesi çıkışında meydana geldiği öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Bayram ziyaretinden dönen 6 kişilik ailenin otomobiline ateş açıldığı ve iki kişinin hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.

Çapraz ateşe tutulan otomobilde bulunan 42 yaşındaki Garibe Dağ, 48 yaşındaki Abdurrahman Dağ, çiftin çocukları 14 yaşındaki Songül Dağ, 18 yaşındaki Nayime Dağ, Mehmet (13) ve Mahir (6) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan ihbar sonucunda bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi ancak Garibe Dağ ile kızı Nayime Dağ’ın kurtarılamadığı bilgisine ulaşıldı.

18 yaşındaki genç kız ile annesi Garibe Dağ’ın cenazelerinin Yeniköy Mezarlığı’na gözyaşları içerisinde toprağa verildiği bilgisine ulaşıldı. Üzücü olay hakkında 6 şüpheli kişinin jandarma tarafından gözaltına alındığı da öğrenildi.

Jandarmada gerçekleşen yoğun güvenlik önlemleri altında 6 şüpheli kişinin adliyeye sevk edildiği de açıklandı ve şüpheliler arasında bulunan S.B.’nin tutuklandığı öğrenilirken diğer 5 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ifade edildi.

Kafasına kurşun isabet eden 6 yaşındaki Mahir Dağ ile bacağında mermi bulunan Songül Dağ’ın hastanede tedavisine devam edildiği ve 13 yaşındaki Mehmet Dağ’ın tedavisi ardından taburcu edildiği öğrenildi.