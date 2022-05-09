SGK'dan beklenen açıklama nihayetinde geldi, 10 yıl çalışanlar 2500 TL maaş ile emekli olabilecek!

SON DAKİKA: Erken emeklilik hemen herkesin en büyük hayallerini oluşturuyor. Sosyal güvenlik kurumunun sunmuş olduğu malulen emeklilik uygulamasında erken emeklilik yöntemlerinden birisidir. Bugün sizler için malulen emeklilik tam olarak nedir ve başvuru işlemleri nasıl yapılır sorularına cevap bulmaya çalışacağız.

Malulen emeklilik koşulları nelerdir?

Eğer ki sizler de meslek rahatsızlığı veya iş kazası neticesinde iş gücünüzün belli bir bölümünü kaybetmiş iseniz derhal başvuru işlemlerinizi gerçekleştirerek malulen emeklilik hakkından faydalanabilirsiniz. Ancak herkes malulen emekli olamıyor ve Sosyal Güvenlik Kurumunun belli başlı aramış olduğu kriterler vardır. İşte o koşullar ve çok daha fazlası bu haberde...

·Malulen emekli olmak isteyen vatandaşların tam teşekküllü bir biçimde bir Devlet Hastanesi'nin sağlık kurulundan engel raporu alması gerekecek. Diğer taraftan bu engelli raporunda en az %40 oranında engelliyim veya işgücü kaybının kanıtlamış olması gerekir,

·%40 ile %49 arasında engeli bulunan vatandaşlar, 18 sene çalıştıktan sonra malulen emekli olabiliyor,

·%50 ile %59 arasında engel durumu bulunan vatandaşlar ise 16 sene boyunca SGK'lı bir şekilde çalıştıktan sonra emekli olabilir,

·Yüzde altmış ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar ise 10 yıl boyunca çalıştıktan sonra emekli olabilir.

Sosyal güvenlik kurumunun malulen emeklilik için kabul ettiği hastalıklar neler?

·Denge bozuklukları ile işitme kaybı,

·Metabolizma bozuklukları ile AIDS,

·Siroz veya tüberküloz gibi karaciğer hastalıkları,

·Bazı organ nakilleri (böbrek, akciğer, Kalp ile karaciğer)