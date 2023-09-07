Emekliliğe uygunluk koşulları oldukça karmaşık olabilir ve işe giriş tarihine bağlı olarak değişebilir. Bu durum, emeklilik seçeneklerini anlamaya çalışan, bireyler arasında kafa karışıklığına yol açabilir. Çeşitli emeklilik senaryoları arasında sıklıkla araştırılanlardan biri 3600 prim günü ile emekli olmaktır.

Peki, tam olarak kimler 3600 prim günüyle emekli olma hakkına sahiptir? Ve emeklilik yardımları üzerindeki potansiyel etkileri nelerdir? Bunlar, bu emeklilik seçeneği düşünülürken sıklıkla ortaya çıkan sorulardır. Şimdi bu soruların cevaplarını vermeye çalışalım.

EYT’LİLER YARARLANMIŞTI

SGK mevzuatında kısmi emeklilik 3600 gün ile emekliliği ifade etmektedir. Bu emeklilik sistemi yalnızca EYT kapsamındakilere fayda sağlamaktadır. 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışan bireyler, bazı ek koşullara tabi olarak 3600 prim günüyle emekli olma seçeneğine sahipti. Bu sayede kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşında emekli olabiliyordu. Ancak daha sonra yaş şartı kadınlar için 58, erkekler için 60'a yükseltildi.

EYT yönetmeliğinde kısmi emeklilik için yaş şartının yeniden aşağıya çekilmesi talep edilmesine rağmen bu talep uygulanmadı. Sonuç olarak, birçok EYT'li emekli olma hakkını elde edememiş ve zorunlu emeklilik yaşına ulaşana kadar beklemek zorunda kalmıştır.

MAAŞ FARKLILIĞI OLUYOR MU?

3600 prim günü ile emeklilik sistemi konusunda önemli bir kafa karışıklığı yaşanmaktadır. Normal emeklilik tutarından yaklaşık yüzde 30 daha düşük bir maaşla emekli olmak mümkündür. Ancak en düşük emeklilik sistemi bu dezavantajı fiilen ortadan kaldırmıştır. Günümüzde 7200 prim günü olan bir asgari ücretli emekli olduğunda, 3600 prim günü ile emekli olma hakkına sahip bir vatandaştan daha yüksek maaş alamamaktadır.

Aylık bağlama oranında 2008 yılında yapılan değişiklik, yüksek emekli maaşlarını ulaşılamaz bir hayal haline getirmiştir. 3600 prim günü ile EYT'li bir emeklinin taban maaşı 4.500 TL - 5.000 TL arasında olabiliyor. Ancak maaş günü bankaya yatırılan tutar 7.500 TL olacaktır. Dolayısıyla herhangi bir maddi kayıp yaşanmayacağı için kısmi emeklilik günümüz koşullarında avantajlı hale geliyor.