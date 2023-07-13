Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taahhüdüyle birlikte gerçekleştirilen düzenleme, milyonlarca kişiye sevindirici bir müjde niteliği taşıyor. Emeklilik reformuyla ilgili detaylar henüz kesinleşmemiş olsa da, belirli bir SGK giriş dönemi ve yaş aralığına sahip olan vatandaşlar erken emeklilik hakkına sahip olacaklar.

Yeni Emeklilik Reformu

Bu haber, emeklilik bekleyen milyonlarca kişiye umut veriyor. Sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve yaş şartlarına ek olarak SGK giriş tarihini de dikkate alan yeni emeklilik reformu, kademeli bir emeklilik sistemi sunmayı amaçlıyor. Bu sayede vatandaşlar, daha erken bir sürede emekli olma fırsatı elde edebilecekler. Özellikle 2000 yılından itibaren sigorta girişi olan kişiler, emekli olma şansını yakalayabilecekler. Prim gün sayısı dolan kişiler, bu tarih itibariyle emekli olabilecekler. Açıklanan torba yasa ile kişiler istedikleri zaman emekli olabilecek gibi gözüküyor.

EYT ile Emekli Olmak Artık Mümkün

Emeklilik reformuyla ilgili olarak Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkârlar, tarım çalışanları, staj mağdurları ve ihyadan dolayı kayıtlı olan kişilerin de kademeli emeklilik hakkından faydalanmak istediklerini ifade etti. Staj süresinin emeklilik sürecine dâhil edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Detayların netleşmesiyle birlikte vatandaşlar, güncel bilgilere ulaşarak emeklilik süreciyle ilgili daha fazla bilgi edinebilecekler. Torba yasa ile emekli olma hayali gerçekleşecek ve özellikle emeklilikte yaşa takılan kişileri kapsayacak. Emekli olmaya hak kazanan kişiler yine başvuru yapacaklar.

Bu düzenleme, emeklilik süreciyle ilgili beklentisi olan vatandaşlara umut ışığı olacak. İlerleyen dönemlerde emeklilik reformuyla ilgili daha detaylı açıklamaların yapılması ve uygulamaya geçilmesi beklenmektedir. Vatandaşlar, güncel bilgilere ulaşarak kendi emeklilik durumlarını değerlendirebilecek ve gerektiğinde başvurularını yapabilecekler. Bu adım, emeklilik sistemini daha adil ve erişilebilir hale getirmeyi hedeflemekte ve vatandaşların emeklilik dönemlerini daha rahat geçirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.