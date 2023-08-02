Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte emeklilik sistemine yönelik önemli bir düzenleme yolda. Yeni düzenleme ile birlikte 10 yıl sigortalılık süresi olanlar erken emeklilik hakkına sahip olacak. Bu düzenleme ile emeklilik yaşını bekleyemeyen milyonlarca vatandaş, erken emeklilik imkanından yararlanabilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte, özellikle prim eksiği olan Bağ-Kur sigortalıları, ev hanımları, staj ve çıraklık mağdurları ile 1999 sonrası sigortalı olanlara emeklilik hakkı tanınacak. Öncelikle Bağ-Kur sigortalıları için önemli bir adım atılacak ve en az 1800 gün prim indirimi uygulanacak. Bu sayede 7200 gün primle emeklilik imkanı sağlanacak.

Staj ve çıraklık dönemlerinde mağdur olanlar için de güzel haberler var. Erken emeklilik hakkı için sigortalılık tespiti çalışmaları başladı. Bu sayede EYT'den (Erken Emeklilik Talebi) yararlanamayanlar da erken emeklilik imkanından faydalanabilecekler.

Ev hanımları için de erken emeklilik yolu açılacak. İsteğe bağlı sigorta ödeyen ev hanımlarının primleri bir bölümü devlet tarafından karşılanacak. Ayrıca evlilik süresi ve çocuk sayısı da erken emeklilik için belirleyici olacak.

Bu düzenleme, emeklilik yaşını bekleyemeyen ve daha erken dönemde emekli olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir adım niteliğindedir. Yeni düzenleme ile emeklilik süreci daha esnek ve erişilebilir hale getirilerek vatandaşların yaşam standartlarının artırılması hedeflenmektedir.

Henüz resmi olarak yasalaşmamış olan bu düzenlemenin TBMM'ye sunulması ve yasalaşması durumunda emeklilik sistemine yönelik önemli değişiklikler yaşanacak. Bu düzenlemeyle birlikte emekli olma hakkına sahip olan ve daha erken dönemde emeklilik isteyen vatandaşlar, başvurularını yaparak emeklilik süreçlerini daha erken başlatabilecekler.