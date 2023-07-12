Özel sektörde çalışan birçok memur, kamuda göreve başlamadan önce farklı bir işte çalışmakta ya da kendi işini yapmaktadır. Bu dönemlerde ödenen sigorta primleri, kamudaki hizmetlerle birleştirilerek hesaplanmaktadır. Bu birleştirme, emekli maaşlarına ve ikramiyelerine olumlu bir katkı sağlamaktadır. Ancak emeklilik hesaplamalarında işe giriş başlangıcı olarak kullanılamamaktadır.

Memurların emeklilik hesaplamalarında dikkate alınan tarih genellikle 23 Mayıs 2002'dir. Bu tarih, toplam hizmet süresini belirlemede referans alınmaktadır. Sigortalı işe giriş tarihi veya Bağ-Kur girişi, emeklilik için ilk sigorta tarihi olarak kabul edilmemektedir. Önceden herhangi bir çalışması olmayan ve daha sonra memur olan kişilerde, kadınlar 58 yaşında emekli olabilirken erkekler 60 yaşında emekli olabilmektedir. Bunun yanı sıra kadınların 20 yıl, erkeklerin ise 25 yıl hizmet süresini tamamlamaları gerekmektedir.

Ancak 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan ve EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamına giren kişilerde, 23 Mayıs 2002 tarihine kadar en az 3 yıl ödenmiş primleri bulunması durumunda yaş şartları kademeli olarak düşmektedir. Yine de kadınların 20 yıl, erkeklerin ise 25 yıl hizmet süresini tamamlamaları gerekmektedir.

Bu durum, özel sektörde geçen sürelerin emeklilik hesaplamalarında tam olarak dikkate alınmadığını göstermektedir. Emekli olmak için belirlenen yaş ve hizmet sürelerinin yanı sıra, ödenmiş primler ve diğer faktörler de dikkate alınmaktadır. Bu nedenle memurların emeklilik süreci, çalıştıkları sektöre ve hizmet sürelerine bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir.