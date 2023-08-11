Emekli olmak isteyenlerin tabi olduğu şartlar, sigorta başlangıç tarihine göre değişiyor. Sigorta başlangıç tarihi emeklilik için tabi olunan yasayı da değiştirdiği için şartlar farklılaşıyor. Emekli olmak isteyenlerin gerekli şartları sağladığından emin olduktan sonra dilekçe vermesi gerekiyor. Emekli olmak isteyenlerin; prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartını yerine getirmesi gerekiyor.

Emekliler, en erken hangi tarihte emekli olacağını internet üzerinden öğrenebiliyor. E-Devlet sitesi üzerinde kişinin bugüne kadar ağladığı prim süresi ve yaş gibi detaylar yazıyor. Bunun yanı sıra emeklilik için kalan süre ve prim gün sayısı gibi detaylar da e-Devlet üzerinde belirtiliyor. E-Devlet sistemine giriş yapmak isteyenlerin PTT’ye başvurarak e-Devlet şifresini alması gerekiyor. Aynı zamanda SGK internet sitesi üzerinden de en erken emeklilik tarihi belli oluyor.

SGK İNTERNET SİTESİNDEN EMEKLİLİK SORGULAMA

SGK internet sitesinden sorgulama yapmak için https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ adresine girmek gerekiyor. Burada cinsiyet ve doğum tarihi gibi bilgiler giriliyor.

Aynı zamanda hizmete başlama tarihi gibi bilgilerin girilmesi gerekiyor. Tüm bilgiler eksiksiz şekilde doldurulduktan sonra “Gönder” yazan kısma tıklanıyor.

E-DEVLET’TEN EMEKLİLİK SORGULAMA

E-Devlet üzerinden de emeklilik sorgulama işlemleri yapılabiliyor. E-Devlet sistemine kimlik numarası ve e-Devlet şifresi kullanılarak giriş yapılması gerekiyor. Arama alanına “Emeklilik” yazarak sorgulama yapılıyor. Aynı zamanda “Çalışma Hayatım” kısmına girilerek de emeklilik alternatiflerini görmek mümkün oluyor.

Burada yaşa ve prim gününe, sigortalılık süresine göre değişecek şekilde ne zaman emekli olunacağı gösteriliyor. SGK emekli maaşı, emeklilik tarihi gibi konularda bilgi almak için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulması da mümkün oluyor.

Kurum yetkilileri, emeklilik tarihleri ile ilgili gerekli bilgileri, sigortalı ile paylaşıyor. Emeklilik şartlarını eksiksiz yerine getirenler, Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapabiliyor. Prim borcu ya da eksiği olanların emeklilik hakkından yararlanması ve maaş alması mümkün olmuyor.