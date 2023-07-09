Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan bir duyuruyla, erken emeklilik süreci ve gerekliliklerine dair yeni bir ufuk açılıyor. Bu yeni durum, sigortalılık süresi 10 ila 15 yıl arasında olan kişileri doğrudan etkiliyor. İlk sigortalılık tarihi, erken emeklilik elde etme olasılığında kritik bir rol oynar. Bu bağlamda, kişinin 10 yıllık bir sigortalılık süresi boyunca düzenli prim ödemeleri gerekmekte.

Erken emeklilik için 3600-4500-5400 prim günü toplayan bireyler, SGK tarafından sunulan fırsattan yararlanabilirler. Bu imkan, belirli koşulları karşılayan kişilere emeklilik sürecini hızlandırma olanağı sağlıyor. Emeklilik başvurusunda bulunanların, SGK tarafından belirlenen şartlar ve prosedürleri eksiksiz yerine getirmeleri durumunda, hızla emekli maaşı almaya başlama şansları oluyor.

Eğer bir bireyin prim gün sayısı yetersizse ve bunu tamamlama olanağı bulunmuyorsa 'yaştan emekli' olabilmeleri mümkün. Yaştan emeklilik, belirli bir yaşa ulaşmış ve gerekli prim ödeme sayısını karşılayamamış bireylerin emeklilik hakkını elde etmelerine olanak sağlıyor. İlk sigortalılık tarihi bu noktada da önemli bir faktör oluşturuyor.

9 Eylül 1981 öncesi ilk kez sigortalı olan kadınlar ve 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılık süresi bulunan kadınlar, 50 yaşında ve 3600 prim günü ile emekli olabiliyor. Benzer şekilde, 9 Eylül 1976 öncesi ilk kez sigortalı olan erkekler ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan erkekler, 55 yaşında ve 3600 prim günü ile emekli olabilirler.

Buna karşın, 1 Ocak 1990 tarihinde ilk kez sigortalı olan bir erkek çalışan, 1 Ocak 2018'de 3600 prim gününü doldurduysa, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 60 yaşını doldurma şartıyla yaştan emekli olabiliyor. Fakat 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan kişiler için durum biraz farklı. Bu kişilerin yaştan emekli olabilmesi için, 4500 prim günü, yani 12 buçuk yıl çalışmış olma, 25 yıl sigortalılık ve kadınsa 58, erkekse 60 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor.