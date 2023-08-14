Erken emeklilik, pek çok çalışanın hayalini süslüyor. Erken emekli olmak isteyenler, mevcut düzenlemelerden yararlanarak emeklilik tarihini öne çekmeyi başarıyor. EYT Yasası, erken emekli olmak isteyenler için yapılan düzenlemeler arasında yer alıyor. EYT Yasası ile 08.09.1999 öncesinde sigortalı olanlar, emekli olabiliyor. Bunun için gerekli prim ödeme gün sayısının sağlanması gerekiyor.

EYT Yasası’ndan yararlanamayanlar için farklı haklar da bulunuyor. Borçlanma ve yapılandırma hakkından yararlanarak emeklilik tarihini öne çekmek mümkün oluyor. Mevcut düzenlemelerin yanı sıra yeni yapılacak düzenlemeler ile de emekliliğin erken bir tarihe alınması mümkün olacak.

BAĞ-KUR SİGORTALILARI İÇİN PRİM DÜZENLEMESİ YAPILACAK

Yapılması planlanan düzenlemeler arasında BAĞ-KUR için prim düzenlemesi yer alıyor. BAĞ-KUR sigortası kapsamında olanların emekli olması için 9000 gün prim ödemesi gerekiyor. Yapılan düzenleme kapsamında prim ödeme gün sayısının 7200 güne düşürülmesi bekleniyor.

Yapılacak düzenlemeden 1 milyondan fazla BAĞ-KUR sigortalısının yararlanması bekleniyor. Yapılacak düzenleme ile BAĞ-KUR ile SSK sigortalıları arasında prim farkı giderilecek. Prim gün sayısının 7200 gün olması halinde 5 yıl erken emeklilik söz konusu olacak.

DÜZENLEME, TORBA YASA İLE GÜNDEME GELECEK

Yapılması planlanan düzenlemenin torba yasa ile gündeme gelmesi bekleniyor. Ekim ayında çıkarılması planlanan torba yasa ile BAĞ-KUR sigortalıları için erken emeklilik söz konusu olacak. Prim düzenlemesi ile emeklilik maaşını artmasını da sağlayacak. BAĞ-KUR sigortalılarının maaşı, yüzde 20 daha fazla olacak.

Düzenlemeden yararlanmak isteyen BAĞ-KUR sigortalılarının yaş şartını da sağlaması gerekiyor. Yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak uygulanıyor. BAĞ-KUR’lular için kısmi emeklilik hakkı da bulunuyor. Kısmi emeklilik için 5400 gün prim ödemek gerekiyor.

Kısmi emeklilikte yaş şartı kadınlarda 50, erkeklerde 55 olarak uygulanıyor. Yapılması planlanan düzenlemeler arasında kadınlara erken emeklilik de yer alıyor. Kadınlar, çocuk sayısına göre daha erken emekli olacak.