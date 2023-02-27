500.000 TL'ye Kadar Yeni İhtiyaç Kredisi Kampanyası Başladı! Bankalar Bu Kredileri Ödemeye Devam Edecek!

İhtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler son zamanlarda bankaların düşük limitli olarak Kredi vermelerinden şikayetçi. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler bankalardan kredi başvurusu yaptıkları zaman gelir durumuna ve banka kredi notuna göre onay aldıkları için bankaların belirledikleri limitler dışında kredi kullanamazlar. Yüksek limitli kredi almak isteyen kişiler için bazı bankalar 500 bin TL'ye kadar kredi vereceğini son dakika olarak duyurdu.

500 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, bankalara ipotek verene hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabileceksiniz. 500.000 TL ipotek karşılığı kredi kampanyası olarak da geçen bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler taşınmaz bir ipotek bankaya vererek kredi kullanabilir.

500 bin TL'ye kadar almış olduğunuz bu krediler de bankalar 24 ay vadeye kadar işlem yaparken ticari müşterilere ve çiftçi olan kişileri de 60 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlayacak.

Garanti Bankası 500 bin TL'ye kadar kredi başvurusu alıyor

Özel bankalar arasında yer alan ve son zamanlarda oldukça güzel kredi kampanyaları yapan Garanti Bankası düşük faiz oranları ile 500 bin TL'ye kadar ev ipoteği ve arsa ipoteği ile kredi veriyor. Garanti Bankası şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte kredi başvurusu yapabilir onaylanan kredinizi hemen anında kullanabilirsiniz. Garanti Bankası vermiş olduğunuz ipoteğin ekspertiz değerine göre sizlere kredi onayı sunacak ve bu Kredi onayını hemen sizlere söyleyecektir. Vermiş olduğunuz ipoteğin ekspertiz değerinin %50 si ne kadar banka üzerinden kredi kullanabilirsiniz. 500 bin tl değerinde bir ipotek verirseniz bankadan 250 bin TL'ye kadar onay alabilirsiniz.

Halkbank'tan ipotek karşılığı kredi

Halkbank yapmış olduğu kredi kampanyaları ile birlikte ipotek karşılığı hızlı bir şekilde onay vereceğini duyurdu. Halkbank ipotekli ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler belirtilen şartlar dahilinde hızlı bir şekilde kredi onayı alabilecekler. Halkbank yapmış olduğu Bu kampanyada kişilerin ev ipoteği vermesi durumunda vermiş oldukları ipoteğin ekspertiz değerinin yüzde yetmiş beşine kadar kredi kullanırken, arsa veya dükkan ipoteği vermiş olduğunuz durumda ise ekspertiz değerinin %50 si ne kadar kredi kullanabilirsiniz.

Kullanmış olduğunuz yüksek limitli krediler de bankalar gelir durumunuza göre de sizlere Kredi limiti belirleyecektir.