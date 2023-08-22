Erken emekli olmak isteyenler, yasada bulunan bazı düzenlemelerden yararlanabilir. Erken emeklilik için son olarak EYT düzenlemesi yapıldı. EYT’den yararlanamayanlar için kısmi emeklilik hakkı da bulunuyor. Erken emeklilik, bazen zaruri durumlar için de söz konusu olabilir. Hastalık, kaza gibi durumlar, erken emeklilik hakkı doğurur.

Hastalık ya da kaza sonucu malul duruma gelenler, diğer şartları da sağlarsa erken emekli olabilir. Bu durum, malulen emeklilik olarak adlandırılır. Bunun için çalışma gücünün %60 oranında kaybedilmesi gerekir. Aynı zamanda 1800 gün prim ödemesi ve 10 yıl sigortalılık süresi şartı vardır. Başkasının bakımına muhtaç olanlar için sigortalılık şartı aranmaz.

HANGİ HASTALIKLAR, MALULEN EMEKLİLİK HAKKI DOĞURUR?

Sigortalılar, hangi hastalıkların erken emeklilik hakkı doğurduğunu merak ediyor. Malulen emeklilik için çalışma gücünün yüzde 60 kaybedilmesi gerekir. Kanser hastaları, malulen emekli olabilir. MS, epilepsi gibi hastalıkları olanlar da malulen emekli olabilir.

Maluliyet durumunun, sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra gerçekleşmesi şarttır. Sigortalı olmadan önce yaşanan kazalara bağlı olarak gerçekleşen çalışma gücü kayıpları, malulen emeklilik kapsamında değerlendirmez.

İş kazası ve diğer kazalar sonucu gerçekleşen maluliyet hallerinde de emeklilik talebinde bulunulur. Emeklilik talebinde bulunmadan önce sağlık kurulundan rapor alınmalıdır.

MALULEN EMEKLİLİK KOŞULLARI

Malulen emekli olmak isteyenlerin 10 yıl sigortalı olması şarttır. Aynı zamanda 1800 gün prim ödeme şartı da yerine getirilmelidir. Eğer sigortalı yaşadığı kaza ya da hastalık sonucu başkasının bakımına muhtaç hale geldiyse 10 yıl sigortalılık şartının sağlanmasına gerek yoktur.

Malulen emeklilikte %60 çalışma gücü kaybının tespiti için hastaneden rapor alınmalıdır. Alınan rapor, Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz edilir. Sosyal Güvenlik Kurumu, gerekli şartları sağlayanların aylık bağlama işlemlerini kısa sürede yapar. Malullük aylığı, her ay düzenli olarak ödenir. Aylık tutarı, sigortalının çalışırken aldığı maaşa göre değişiklik gösterir.