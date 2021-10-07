Meclisten Geçti, Kamu Bankalarından Yeni Kredi Verileceği Duyuruldu, Tüm Banka, Senet, İcralık Borçlar Kapanacak

Son dakika haberi olarak ve özellikle borcu olan kişilere özel yayınlanan bu haberde, bankalardan kredi ve kredi kartı borcu olan, kara listede olan ve banka harici senet borçları olan kişilere, yüksek limitli borç kapatma kredisi başlayacak.

TBMM açılışı sonrasında ele alınan bu karar sonrasında, son dakika haberi olarak devlet destekli borç kapatma kredisi verileceği açıklandı. Bankalardan kredi alamayanlar ve bu kredileri alıp ödeyemenler için yapılan bu çalışmada, kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank anında destek imkanı sağlayacak.

İhtiyaç kredisi adı altında verilecek ve 50.000 TL'ye kadar ödenecek bu kredilerde 24 ay vade ve 36 ay vadeli kredi paketleri olacak. Bankaların şubelerinden kimlik ve gelir belgesi ile birlikte, başvuru yapabileceksiniz. Vakıfbank başta olmak üzere Ziraat Bankası ve Halkbank'ta devlet destekli kredi imkanı sunacaktır.

Ziraat Bankası 100.000 TL borç kapatma kredisi nasıl alınır?

Ziraat Bankası üzerinden borç transferi kredisi olarak da geçen bu kredi türüne başvuru yapmak istiyorsanız, size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek hızlı bir şekilde onay alabilirsiniz. Ziraat Bankası şubelerine giden müşteriler, emekli olmaları durumunda bu bankadan emekli maaşı almaları şartı vardır. Eğer emekli maaşınız bu banka üzerinde değilse, Kredi alacak olan müşteri Kredi onayından sonra bu bankaya maaş taşıması yapması gerektiğini söylememiz gerekiyor.

Ziraat Bankası üzerinden ayrıca borç transferi kredisi olarak verilen ihtiyaç kredisinde, çalışan müşterilerin en az 6 aylık toplamda ise 1 senelik bir sigorta geçmişi olması gerekiyor. Eğer yeni bir işe başladıysanız veya sigortanın düzenli olarak yapmıyorsa, bu kredileri Ziraat Bankası üzerinden alamazsınız. Bu şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek, 100.000 TL borç kapatma kredisi başvurusu yapabilirsiniz.