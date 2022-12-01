Erhan Kuşkapan 2.Lig Dosyası Programına Transfer oldu

Yapimciligini Akkerman Medya A$'nin üstlendigi ve sezon basindan beri Tivi6 ekranlarinda her çarsamba aksami saat 22.00.- 24.00. - arasi canli olarak yayinlanmakta olan;

Sunuculugunu Nurgül Cetak, yorumculugunu ise Gökalp Metin'in yaptigi ve hem kulüpler hem taraftarlar tarafindan yogun olarak takip edilen " 2.Lig Futbol Dosyası" programina Erhan Kuskapan katildi.

Profesyonel futbol hayatina Ankaraspor da baslayan, Bandirma, Iskenderun, Kirikkale, Mus, Bingöl, Tokat, Keçiörengücü ve Bodrumspor gibi takimlarda yillarca forma giyen, futbolu biraktiktan sonra çesitli takimlarda teknik direktörlük ve kaleci antrenörlügü yapan, halen Avrupa ve Dünya sampiyonu Ampute Milli Takim kaleci antrenörlügü görevini sürdürmekte olan teknik adam Erhan Kuskapan, artık 2.lig futbol dosyasi programinda....