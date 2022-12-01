Çalışmayana, işsiz olana kredi veren bankalar! (Başvuru, şartlar ve istenen evraklar)
Çalışmayan, işsiz olan vatandaşlara bazı bankalar kredi veriyor. Bu anlamda haberimizde detayları paylaştık.
Parası olmayan geliri olmayan, çalışmayan vatandaşlar için bankalardan kredi almak oldukça zordur. Fakat bankalar yaptıkları kampanyalar ile kefilsiz bir şekilde kredi verebilmektedirler.
Gelir belgesiz Kredi Veren Bankalar
Çalışmayan, işsiz ve hiçbir yerden para geliri olamayan vatandaşlar bankalardan kredi alamazlar. Ancak bir istisna var. Eğer kredi notları çok yüksek ise ve kefil gösterirlerse kredi alabilirler. Her hangi bir işte çalışmayan ancak evli olan kadınlar, evli oldukları eşlerini teminat olarak göstererek kredi alabilirler.
Çalışmayanlara İpotek İle Kredi Veren Bankalar
- Şeker Bankası
- Denizbank
- Garanti Bankası
- İş Bankası
Öte yandan banka teminat olarak ilk önce gelir ya da niteliğinde bir belge ister. Eğer bir yerden bir kira ödeneği almakta iseniz bunu belgelediğiniz takdirde de banka bu belgeyi gelir belgesi olarak sunabilirsiniz. Eğer bunların hiçbiri yoksa, örnek olarak 500.000 TL değerindeki evinizi ipotek ettirerek yarı fiyatında kredi çekebilirsiniz.
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