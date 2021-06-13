Erdoğan’ın Kuzeni Gazeteci Cengiz Er Kimdir?

SuperHaber internet sitesinin kurucusu ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuzeni olarak bilinen Cengiz Er’in kısa bir biyografisini derlediğimiz bu haberimizde Cengiz Er ile ilgili hayatı ve önemli bilgileri aktaracağız.

İlk olarak Cengiz Er Rize’nin Mişona köyünde 1966 yılında doğmuştur. Er, ilk, orta ve liseyi Rize’de okumuştur. 1984 yılında ise Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’na girmeye hak kazanan Er, Gazi Üniversitesi’ndeki eğitim hayatı sonladıktan sonra stajyer olarak TRT’de gazeteciliğe başlamıştır. Er, TRT’de yaklaşık dokuz sene boyunca çalışmıştır. Bu süre zarfında kendisi editörlükten haber müdürlüğüne kadar birçok görevde adından söz ettirmiştir. TRT’nin haricinde Kanal 7’de de haber müdürü olan Er, Kanal 7’deki zamanları hakkında şunları kaydetmişti;

"1994'te Kanal 7'ye girdim. Nabi Avcı (şu anda Kültür ve Turizm Bakanı) başbakanın eski danışmanıydı. Onunla Ankara'dan tanışıyordum. Kanal 7'nin kurucularından ve işk Genel Yayın Yönetmeniydi. 1994 Temmuzu'nda, Reşitpaşa Emirgan'da bir villadan yayına başladık. Kanal 7'de muhabir olarak başladım Televizyon muhabirliğine. Siyaset ve Polis-adliye muhabiri olarak çalıştım.

Bir İstanbul kanalıydı ilk başta. Her şeye koşturuyorduk. Üç-dört sene sonra, elimiz kalem tutuyor diye sahadan beni masaya çektiler. İstihbarat şefliği, editörlük derken, haber müdürlüğüne terfi ettim. Yöneticiliğe çok erken geçtim. İçimde uktedir. Keşke arazide biraz daha kalsaydım. Gazi olayları, Ümraniye olayları, Civangate skandalı. Tayyip Bey'in İBB Başkanlığı dönemi, cezaevi günleri, 28 Şubat fırtınası... Tayyip Bey'in cezaevine girdiği günlerde, ben Kanal 7'de haber müdürüydüm."

Cengiz Er, Kanal 7’de haber müdürü olmasının ardından yaklaşık 2 yıl kadar Star TV’ye geçmiş ve burda kanalın haber koordinatörlüğü yapmıştı. Star TV’den sonra Kanal 24’ün genel koordinatörlüğünü ve genel yayın yönetmeni, aynı zamanda da Star medyanın İcra Kurulu üyesi oldu.

Gazeteci Cengiz Er, 2011 yılından itibaren de Turkuvaz Medya Grubu’nun haber kanalı, AHaber’in ise genel yayın yönetmenliğini üstlendi. 2013 yılına kadar bu görevini sürdüren Er, 2013 yılının sonlarına doğru Ahaber’den ayrıldı.

Cengiz Er, AHaber’den ayrıldıktan sonra ise kendi internet sitesi olan SuperHaber’i kurdu. Bu site bir haber kanalı projesi olarak düşünüldüyse de zamanla dijital bir mecraya dönüştü. Kurulmasının ardından 5 yıl geçen SuperHaber’in kurucusu Cengiz Er, hala burada görevine devam etmektedir.