ABD'de Şanssız Adamı Balina Yuttu!

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç bir olay yaşandı. Istakoz avcılığı yapan Michael Packard, avlanmak için yaptığı sırada kambur bir balinanın kendisini ağzına aldığını ve bir süre sonra balinanın geri tükürdüğünü anlattı.

Yapılan habere göre Packard, şanslı olacak ki yaşanılan olayda dizinden yaralandı ve kısa bir süre tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.



Hastane çıkışında, yaşadığı anları gazetecilere anlatan 56 yaşındaki Packard, dalış takımlarını giyip tekneden atladıktan sonra "büyük bir sarsıntı hissettiğini ve bir anda her şeyin karanlığa gömüldüğünü" söyledi.



Packard,olayın şoku ile ilk önce bölgede dolaştığı bilinen bir beyaz balinanın saldırısına uğradığını düşündüğünü ancak etrafına baktığında olduğu yerde hiçbir diş göremediğini gazetecilere anlattı.



56 yaşındaki Packard, "İşte o anda, 'Aman Tanrım, bir balinanın ağzındayım ve beni yutmaya çalışıyor. Her şey bitti dedim, öleceğimi düşündüm" dedi ve sonra yaşananları şöyle anlattı:



"Tam o esnada aniden su yüzeyine çıktı ve kafasını sallamaya başladı. Havaya fırladığımı hissettim ve suya düştüm. Yeniden özgürlüğüme kavuşmuştum. Hala inanamıyorum yaşadıklarıma."ifadelerini kullandı



Olayın yaşandığı yere ise Provincetown İtfaiyesi, CBS News'a yerel saatle sabah bir ıstakoz avcısının yaralandığı ve kendilerinin de olay yerine hemen intikal ettiği yönünde haber verildi.yaralandığı yönünde kendilerine ihbar geldiğini ve olay yerine intikal ettiklerini teyit etti.



Kambur balinaların boyu neredeyse 15 metreye kadar varırken, ağırlıkları da ise 36 tona kadar çıkabiliyor. Doğal Hayatı Koruma Vakfı, dünyadaki toplam kambur balina popülasyonunun ise yaklaşık 60 bin civarında olduğunu söylüyor.



Kambur balinalar, ağızlarını açabildikleri kadar açıp daha sonrasında ise balık ya da diğer deniz canlılarından olabildiğince yutarak besleniyor. Bu sebeple bazı bilim insanları, 56 yaşındaki ıstakoz avcısı Packard'ın başına gelenlerin bir kaza olduğunu düşünüyorlar. Bugüne kadar kambur balinaların insanlara saldırdığı tespit edilememiş.

