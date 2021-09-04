Ziraat Bankası 10.000 TL Son Dakika Kampanyası Büyük İlgi Topladı, Düşük Faizlerle Kredi Verilecek

Bankalar dar durumda olan ve ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlar için uygun faiz oranları ile kredi fırsatı sunmak devam etmektedir. Ziraat Bankası 10.000 TL ihtiyaç kredisi de Ziraat Bankası’nın vatandaşlara sunduğu kampanyalar arasında yer almaktadır. Bankadan kredi çekmek isteyenlerin en merak ettiği konulardan biri de kredi başvurusunun nasıl ve hangi şartlarda yapıldığı olmaktadır.

Ziraat Bankası 10.000 TL İhtiyaç Kredisi

Ziraat Bankası’nın ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak sunmuş olduğu kredi kampanyası ile birçok kişi ihtiyaçlarını kolay bir şekilde karşılayabilmektedir. Buna göre Ziraat Bankası vatandaşlara ihtiyaç kredisi ile birçok kampanya sunmaktadır.

· Eğitim kredisi,

· Bireysel temel ihtiyaç destek kredisi,

· Dijital kredi,

· Kredili mevduat hesabı,

· Tüketici kredisi,

· Tüketici avans kredisi,

· Bireysel enerji verimliliği kredisi,

· Enerji verimliliği yönetim kredisi,

· İpotekli bireysel finansman kredisi

Sunulan avantajlar birçok vatandaş için kolaylık sağladığı gibi 36 aya varan vadeler ödemelerde sıkıntı yaşanması için sunulan fırsatlar arasında yer almaktadır.

Ziraat Bankası 10.000 TL İhtiyaç Kredisi Başvuru

Ziraat Bankası 10.000 TL ihtiyaç kredisi avantajlarından faydalanmak isteyenler başvuru işlemlerinin nasıl ve ne şekilde yapılacağını araştırmaktadır. Bankanın sunduğu kredi fırsatından yararlanmak isteyenler için birçok başvuru seçeneği yer almaktadır.

· Ziraat Bankası çağrı merkezi müşteri hizmetleri,

· Ziraat Bankası ATM’leri,

· Ziraat Bankası şubeleri ve bankanın internet şubesi,

· Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesi ve mobil bankacılık,

Ziraat Bankası 10.000 TL ihtiyaç kredisi imkanlarından faydalanmak için şubeye gitmeye gerek kalmadan başvuru işlemleri internet üzerinden de hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bununla birlikte internet üzerinden başvuru yapmak için bankanın resmi internet sitesine girilmesi ve başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.

Başvuruda bulunmak isteyenlerin T.C kimlik numarası ve telefon numarası ve güvenlik doğrulama resmi ile birlikte cep telefonuna gelen doğrulama kodunu girmeleri gerekmektedir. Cep telefonuna gelen mesajdaki kodun sisteme girilmesinin ardından ne kadar tutarda ve ne kadar vadeli kredi çekilmek istendiği sisteme girildiği takdirde başvuru değerlendirme sürecine alınacaktır.

Kredi talebinin onaylanmasının ardından başvuruda bulunan kişinin cep telefonuna gelen mesajla birlikte şubeye gelmesi için randevu günü belirlenmektedir. Belirlenen günde Ziraat Bankası şubesine giderek form doldurması ve imza atması gerekmektedir. Başvurunun onaylanması ile Ziraat Bankası 10.000 TL ihtiyaç kredisi 6 ay sonradan ödemeli 36 ay vadeli olarak kullanılabilecektir.

Ziraat Bankasının sunduğu 10.000 TL krediye başvuruda bulunanlar başvurularının hangi aşamada olduğunu sorgulayabileceklerdir. Bunun için Ziraat Bankası internet şubesi ve Ziraat mobil uygulaması ile başvuru sorgulaması yapılabilmektedir.

Ziraat Bankası 10.000 TL İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

Ziraat Bankası 10.000 TL ihtiyaç kredisi için belirlenen faiz oranları bulunmaktadır. Buna göre;

· Ziraat Bankası 10.000 TL kredi için 36 ay vade belirlenmiştir.

· Ziraat Bankası 10.000 TL kredi için 1,42 faiz oranı uygulanmaktadır.

· Ziraat Bankası 10.000 TL kredi için aylık ödenecek tutar 373. 92 TL olmaktadır.

Ziraat Bankası 10.000 TL İhtiyaç Kredisi İçin İstenen Belgeler

Ziraat Bankası tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak sunulan 10.000 TL kredi kampanyasından faydalanmak isteyenlerden bazı belgeler istenmektedir. Buna göre;

T.C kimlik belgesi, sürücü belgesinin ya da pasaportun fotokopisi, Krediye başvurulduğuna dair başvuru formu, Gelir belgesi, Bankanın isteyebileceği diğer belgeler, Ticari kredi kullanacak olanlardan istenecek olan şirket kayıt belgeleri,

Ziraat Bankası 10.000 TL ihtiyaç kredisi pek çok vatandaş için büyük kolaylık sağlamaktadır. Buna istinaden krediler hakkında daha detaylı bilgi almak ve başvuru şartlarını öğrenmek isteyenlerin banka ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.