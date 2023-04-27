Erdoğan'dan Memur ve Emekliye Mayıs Ayında Büyük Zam Sürprizi

AK Parti, yaklaşan seçimler öncesinde memur ve emeklilere ek zam yapmayı planlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Mayıs'ta yapılacak Memur-Sen Genel Kurulu'nda bu zam müjdesini açıklayacağı belirtiliyor. Kulislerde konuşulan zam formülleri arasında memurlara 2 ila 3 bin lira arasında seyyanen zam yapılması ve yüzde 30 oranında ek artışın olacağı seçenekleri yer alıyor.

Enflasyon Rakamlarına Göre Zam Oranları Netleşti

Enflasyon rakamları her ay açıklanmaya devam ederken, son veri Mart ayı için duyuruldu. Mart ayında aylık bazda enflasyon yüzde 2,29, yıllık bazda ise yüzde 50,51 olarak kaydedildi. Bu enflasyon verileri ile hesaplanan zam oranlarına göre, SGK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,52, memur ve memur emeklisi zam oranı ise yüzde 10,52 oldu.

Toplu Sözleşme Zam Oranı da İyileştirilebilir

Memurların Temmuz 2023 döneminde yüzde 6 olarak belirlenen toplu sözleşme zam oranının da yüzde 10'a tamamlanması öngörülüyor. Bu iyileştirme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak.

Maaşlar Üzerindeki Belirleyici Faktörler

Enflasyon rakamları, maaşlar üzerinde belirleyici bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Ocak ayında yüzde 6,65, Şubat ayında yüzde 3,15 ve Mart ayında ise yüzde 2,29 olarak kaydedilen enflasyon ile 3 aylık zam oranı da netleşmiş durumda. Memur ve emekli kesimlerinin zam oranlarına dair beklentiler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında netleşecek.