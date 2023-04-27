Cumhurbaşkanı Açıkladı! Emekli, Memur Zammı İle İlgili Kesin ve Net Konuştu! Ne Kadar Maaş Alacaksınız!

Milyonlarca memur ve emekli, zam müjdesi beklerken sonunda zamların kurşun olarak hesaplandığı açıklandı. Temmuz ayında gerçekleşecek olan zamlar, mart ayı enflasyon verileri ile şekillenmeye başladı. Yüzde 12,52'lik zam oranı, memur ve emekli maaşlarına yansıyacak. Temmuz zammının yanı sıra, ocak ve temmuz ayında gerçekleşecek memur toplu sözleşme zamları da belli oldu.

Zam Oranları:

- 3 aylık enflasyon oranı: Yüzde 12,52

- 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 12,52

- Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

- Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

- 3 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 10,52

Yeni Maaşlar:

Zamların temmuz ayında yapılması bekleniyor. Enflasyon verileri açıklandıktan sonra, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının verileri de dikkate alınarak memur ve emekli zamları netleşecek. Geçtiğimiz günlerde açıklanan müjdeye göre, en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı.

MEMUR VE EMEKLİLERİN YÜZÜ GÜLECEK

2023 Mart ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandıktan sonra memur ve emekli maaşlarına zam geleceği netleşti. 3 aylık enflasyon oranı yüzde 12,52 olarak belirlendi. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 12,52 zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına da yüzde 10,52 zam yapılacak. Bunun yanı sıra, Ocak 2023'te memur toplu sözleşme zammı yüzde 8, Temmuz 2023'te ise yüzde 6 olarak belirlendi.

YENİ MAAŞLAR NE OLACAK?

Zamların temmuz ayında yapılması bekleniyor. Yılın ilk 6 ayının enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra 2023 memur ve emekli maaşları netleşecek. Ancak, yüzde 12,52'lik zam oranına göre hesaplamalar yapılabilir. Örneğin, en düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 TL'nin yüzde 12,52'si yaklaşık bin TL yapar. Bu durumda, en düşük emekli maaşı yaklaşık 8 bin 500 TL'ye yükselebilir. Yine, 2022 yılı için belirlenen asgari ücretin yüzde 21,56 oranında artırılması gerekiyor. Bu oran, yılın tamamında beklenen enflasyonun üzerinde bir zam oranı olduğu için, asgari ücretin yüzde 21,56 oranında artırılması halinde, en az brüt 3 bin 557 TL olması gerekiyor.

Memur ve emeklilerin beklediği zam haberleri netleşmeye başladı. 2023 Mart ayı enflasyon oranı yüzde 12,52 olarak belirlendi ve buna göre memur ve emekli maaşlarına zam yapılacak. Temmuz ayında yapılacak zamların ardından memur ve emeklilerin yüzü gülecek gibi görünüyor.