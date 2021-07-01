Son Dakika, Devlet Bankası Duyuru Yaptı, Tek Şart Aranıyor! Arabası Olan Kişilere, Şartsız, Evraksız 100.000 TL Nakit

İhtiyaç kredisi almak isteyenler, genellikle bankaların güncel kampanyalarına bakarak, faiz oranları uygun olursa başvuru yapmaktadırlar. Bankalardan kredi alınacağı zaman başvuru sonrasında onay alınamayabiliniyor. Başvuru yapan kişiler, kredi notu düşük olabilir, borçlanması yüksek olabilir... Bu sebeple bazı ipotekli kampanyalara başvuru yapmak isteriz. Kredi kullanacak olan kişilerin en sıkıldığı durum araba ipoteğinin bankaların kabul etmemesidir. Otomobil Rehini ile kredi başvurusu Vakıfbank'ta başladı.

Başvuru yaparak, arabanızı bankaya ipotek gösterebilir ve hemen onay alabilirsiniz. Arabası olan kişiler, ipotek karşılığında Vakıfbank üzerinden hızlı onay alabilecekler. İpotekli ihtiyaç kredisi olarak verilecek bu kredilerde banka düşük faiz oranları ile ve 36 ay vadeye kadar kredi işlemleri yapacaktır. 3 ay ertelemeli ve 3 aydan aya ödemeli kredi kampanyası da bankadan yapılıyor. Yapılan bu duyuru sonrasında arabası olan kişiler, otomobil rehini ile kredi başvurusu için Vakıfbank'a gidiyor...

Araba İpotekli 100.000 TL ve Üzerinde Kredi

Araba ipoteği ile birlikte, kredi kullanmak isteyenler Vakıfbank şubelerine gidebilirler. Şubelere gitmeden önce bankanın kredi kampanyasına katılan kişilerin başvuru durumu önemlidir. Başvuru yapacak kişiler, banka kredi siciline uygun olması durumunda kredi onayı alabileceklerdir. Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, bu kredileri almak istiyorsa, banka kredi notu 1100 ve üzerinde olması, gelir durumu ise emekliyse bu bankadan maaş alması gerekir, çalışıyorsa da en az 6 aylık sigortasının aynı iş yerinde yatıyor olması gerekir. Kredi kullanmak isteyenler, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi seçenekleri ile birlikte bu kredileri hemen alabileceklerdir.

Araba İpotekli Kredi İçin Detaylar...

Kredi kullanacak olan kişiler, bu kredinin özelliklerini de banka internet sitesinden görebileceklerdir. Banka sosyal medya hesaplarında bu kampanyayı duyurmadan, kimse bilmiyordu. Araba ipoteği alan tek banka olan Vakıfbank, belirli şartlara göre bu krediyi veriyor. Kredi özellikleri de bugün itibariyle yayınlandı. Yayınlanan özellikler şu şekilde.

İpotek verilecek olan aracın kasko değerine göre kredi verilecektir. Aracın kasko değerinin yüzde 50sine kadar kredi alabileceksiniz.

Kredi kullanmak isteyen kişi, hayat sigortası yaptırmak zorundadır.

İpotek alınan arabanın kaskosu banka tarafından yapılacaktır.

Kredi başvurusu yapacak olan kişi banka şubelerinden işlem yapacak ve banka şubelerine giderken yanında evraklarını götürecektir. Kimlik belgesi, gelir belgesi ve ipotek vereceğiniz aracın ruhsat belgesi götürülmelidir.

Kredi 36 ay vadeli verilir. İlk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapılabilir.

Kredi Vakıfbank tarafından 1.51 faiz oranı ile kullandırılacaktır.

Sizlerde size en yakın Vakıfbank şubesine giderek bu araç rehinli kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Emekli, çalışan, devlet memuru ve esnaf olan kişiler, arabası olması durumunda bu kredileri kullanabileceklerdir. Araç haricinde, motosiklet ipoteği alınmamaktadır. Sadece taşıt kredisi için kredi verilen araçların rehni alınır. Detaylı bilgiler için 0 850 222 0 724 numaralı telefonu arayabilirsiniz.