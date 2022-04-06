Erdoğan'dan Emekli Maaşlarına Büyük Jest: 6 Aylık Enflasyon Farkı Zammı Kaç TL Olacak? BAĞ-KUR ile SSK emeklileri için 3 aylık enflasyon oranları nihayetinde belli oldu. 6 aylık enflasyon ile ne kadar zam yapılacağını hesaplayan emekli vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak büyük jesti de şimdiden beklemeye koyuldu.

Emekli vatandaşların aldıklarımı araçlara ilişkin son düzenleme taban aylıkların 2500 TL şeklinde final anması şeklinde oldu. 2022 senesinin ilk 6 aylık süre içerisinde milyonlarca emekli vatandaş, 2500 TL ve üzerinde maaş alırken meydana gelen bu artış ise 3 aylık enflasyon karşısında adeta eridi. Özellikle de temel geçim mamullerinde ağırlık çok fazla yükseldiği için emekli vatandaşlar, yaz aylarında maaşlara yansıyacak zam oranlarına kilitlenmiş durumda.

SSK, BAĞ-KUR, Memur Emeklilerine Enflasyon Farkı Zammı Temmuz 2022 Ne Kadar Olacak?

SSK, BAĞ-KUR ile emekli sandığı emeklileri açısından maaş zam hesaplamaları iki ayrı başlık altında ele alınıyor. SSK ile BAĞ-KUR kapsamında bulunan 4A ve 4B’liler doğrudan bir şekilde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre meydana gelen enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı bir şekilde almaktadır. Emekli sandığı emeklileri ise net zam ile enflasyon farkı zammı almaktadır. Temmuz ayı içerisinde hangi emekli ne kadar maaşı artacağı şimdiden merak edilmeye başlandı. SSK ile BAĞ-KUR emeklileri 6 aylık enflasyon oranı yüzde kaç olursa o kadar zam alınacak. İlk 3 aylık süreç içerisinde meydana gelen enflasyon oranı ise yüzde 22.80 şeklinde gerçekleşmişti.