Erdoğan Ziyaretinden Sonra Katar'ın Türkiye'ye Yaptığı Yardımın Arttığına Dair Bir İşaret Yok

Türkiye'nin cumhurbaşkanı, Katar'a yaptığı ziyareti, önemli bir anlaşma açıklanmadan veya Türkiye tarihi bir para birimi çöküşü ve yükselen enflasyonla boğuşurken, müttefiki Doha'nın doğrudan mali yardımı artıracağına dair herhangi bir belirti olmadan sona erdi.

Salı günü yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emir Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin medyadan afet yönetimine kadar değişen alanlarda 15 anlaşma imzaladığı ve ekonomik bağları ve mali koordinasyonu artırmak için "daha fazla yol keşfetme" sözü verdiği belirtildi.

Ortak açıklamada, Katar'ın Türkiye ile Doha'nın geçen yıl 15 milyar dolara üç katına çıkardığı para takası anlaşmasını uzatmayı kabul ettiği belirtildi. Anlaşma, Türkiye'nin döviz rezervlerini desteklemek ve lirayı istikrara kavuşturmak için tasarlandı. Açıklamada, doğrudan mali yardım miktarının genişletilmesinden söz edilmedi.

Ancak Pazartesi günü bir basın toplantısında, Türkiye dışişleri bakanı Ankara'nın Doha'dan mali yardım isteme planı olmadığını söylerken, Katarlı mevkidaşı Doha'nın Türkiye'nin ekonomik zorluklarından doğan fırsatlara baktığını söyledi.

Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere diğer üç Arap ülkesi, 2017 yılının ortalarında Katar'a üst üste geçen Ocak ayında bir ambargo uyguladığında Doha'yı destekleyen Türkiye ile güçlü bağlara sahip.

Boykot eden devletler, bölgesel çatışmalar ve silahlı gruplar da dahil olmak üzere üst üste diğer tartışma noktalarının yanı sıra, Arap olmayan Türkiye'nin Katar'daki askeri üssüne itiraz etmişti. Erdoğan, Doha'dan ayrılmadan önce üste Türk askerlerini ziyaret etti.

Erdoğan, Doha'nın "Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracata yönelik büyümesine" katkılarına değinerek, "Katar'ın güvenliğini ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayırmıyoruz" dedi. Abu Dabi Riyad'dan daha somut adımlar atmış olsa da, Suudi Arabistan ve BAE, Erdoğan'ın başlattığı bir çekicilik saldırısının ardından Ankara ile ilişkileri düzeltmek için harekete geçti. BAE'nin de faktör yöneticisi geçen ay Türkiye'yi ziyaret etti ve bu da milyarlarca dolarlık yatırım için anlaşma sağladı.