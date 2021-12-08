Trump'ın Eski Yardımcısı Meadows, 6 Ocak Soruşturmasıyla İşbirliğini Durdurdu

Avukatı, Donald Trump'ın eski genelkurmay başkanı Mark Meadows'un, eski başkanın destekçileri tarafından 6 Ocak'ta ABD Başkentine yönelik saldırıyı araştıran kongre komitesiyle işbirliğini aniden sonlandırdığını söyledi.

Avukat George Terwilliger Salı günü yazdığı bir mektupta, müvekkili için ifade vermenin "savunulmaz" olacağını söyledi.

Capitol isyanını araştıran kongre panelinin, Trump'ın "yürütme ayrıcalığı" nedeniyle yasak olduğunu iddia ettiği sorularla ilgili olarak "sınırlara saygı duyma niyetinde olmadığını" söyledi.

Meadows, Trump'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim zaferinin 6 Ocak'ta onaylanmasını durdurma çabalarındaki rolünün önemli bir tanığı olarak görülüyor.

Geçen ay müfettişlerle bilgi paylaşımı konusunda bir anlaşmaya varmadan önce, başlangıçta Temsilciler Meclisi heyeti önünde ifade vermek için bir mahkeme celbi göndermiş ve olası aşağılama suçlamaları düzenlemişti.

Terwilliger, Meadows'un fikir değişikliğinin hafta sonu komitenin "bir üçüncü taraf iletişim sağlayıcısından bilgi almak için geniş kapsamlı mahkeme celbi yayınladığını" öğrendikten sonra geldiğini söyledi.

Trump, yürütme ayrıcalığına başvurarak 6 Ocak ayaklanmasıyla ilgili Beyaz Saray belgelerinin yayınlanmasını engellemeye çalıştı. Biden yönetimi Ekim ayında bu iddiayı reddetmişti, ancak Trump, salıverilmeyi yasaklayan bir emir istemek için mahkemelere gitti.

Eski Cumhuriyetçi cumhurbaşkanı, Demokrat liderliğindeki soruşturmayı siyasi amaçlı olarak nitelendirerek ve iletişiminin korunduğunu savunarak eski ortaklarını kongre komitesiyle işbirliği yapmamaya çağırdı.

Meadows, Salı günü yayınlanan ve Trump'ın bir başkanlık tartışmasından önce pozitif bir COVID-19 testi aldığını ve o sırada Beyaz Saray'ın açıkladığından çok daha hasta olduğunu ortaya koyan yeni bir kitap için dikkat çekerken geri dönüş geldi.

6 Ocak isyanından kısa bir süre önce Trump, destekçilerine bir konuşma yaptı ve seçimlerin yaygın seçmen sahtekarlığı yoluyla kendisinden “çalındığı” şeklindeki yanlış iddialarını tekrarladı. “Çalmayı durdurmak” için kalabalığı “cehennem gibi savaşmaya” çağırdı ve daha sonra “isyana teşvik” suçlamasıyla suçlandı.

Bannon, Temmuz'da aşağılama suçlamasıyla karşı karşıya kalacak

İlgili bir gelişmede, bir yargıç Salı günü yaptığı açıklamada, eski uzun zamandır Trump danışmanı Steve Bannon'un isyanla ilgili kongre soruşturmasında yer almayı reddetmesi nedeniyle 18 Temmuz'da cezai suçlamalarla karşı karşıya kalacağını söyledi.

ABD Bölge Yargıcı Carl Nichols tarafından belirlenen duruşma tarihi, hükümet ile Bannon'un avukatları arasında bir uzlaşmayı temsil ediyordu ve her biri birbirine rakip olarak önerilen duruşma tarihleri ​​teklif ediyordu. Savcılar Nisan ayında bir duruşma talebinde bulunmuştu, ancak Bannon'un avukatları hazırlanmak için daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu ve Ekim ayında bir tarih istediklerini söyledi.

Nichols, "Capitol'de bulunan veya Capitol'de şiddet uygulayan kişilerin dahil olduğu 6 Ocak ceza davalarının hiçbirinin henüz Ocak ayında gerçekleşen iddianamelerle yargılanmadığını" söyledi.

Bannon aleyhindeki davanın ise aksine bir kabahat olduğunu ve hükümetin “ışık hızında” hareket etmek istediğini kaydetti. Aynı zamanda, Ekim ayında yapılacak bir duruşma için bir teklifin "çok yavaş" olacağını da sözlerine ekledi.

Bannon, komite huzurunda ifade vermek için hazır bulunmayı reddettiği için bir aşağılama suçuyla ve belge sunmayı reddettiği için ikinci bir suçlamayla suçlandı.