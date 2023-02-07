Erdoğan Yedi Gün Süreyle Milli Yas İlan Edildiğini Açıkladı! Bayrağımız Yarıya Çekilecek

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'de meydana gelen depremler nedeniyle 7 gün süreyle milli yaz ilan edildiği bilgisini duyurdu. Dış temsilciliklerde ve tüm yurtta 12 Şubat 2023 pazar günü güneşin batışına kadar bayrağın yarıya çekileceği yönünde ifadeler kullanıldı. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 gün süreyle milli yaz ilan edildiği bilgisine aktardı.

Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü felaket ve çevre illerde de meydana gelen büyük hasara sebep olan depremler sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğinin duyurusunu gerçekleştirdi ve konu gündemde yer aldı. Yaşanan deprem felaketi sonrasında milli yasın ilan edildiği bilgisi tüm haber kanallarında paylaşıldı.

İlk deprem Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde yaşanmış ve daha sonra saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde 2 büyük deprem meydana gelmişti. Çevre illerde de korkunç bir görüntüye sahip olan deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir açıklamada bulundu ve 7 gün süreyle milli yas ilan edildiği bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

Dün sabah şiddetli bir depremin vurduğu Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde bu gece saat 23.32'de artçı bir depremin daha olduğu öğrenildi ve bu artçı depremin şiddeti 5.5 olarak açıklandı. Toplanan yardım miktarı da açıklandı ve AFAD konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar afet bölgesindeki illere toplam 250 milyon lira acil durum ödeneğinin gönderildiği yönünde bilgiler paylaşıldı.

Sosyal medya hesabından vatandaşları önemli çağrılarda bulunan AFAD mesajda önemli bilgilere yer verdi. Deprem bölgesine sevk edilen acil yardım araçlarının ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşımı ve çalışmaların gecikmemesi için zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve yolların boş bırakılmasının gerekli olduğu ifade edildi. Haberleşmelerin internet tabanlı mesajlaşma yazılımları ve kısa mesaj servisi SMS üzerinden yapılması gerektiği belirtildi. Sosyal medya başta olmak üzere vatandaşların çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak yapılan paylaşımlara itibar etmemeleri de aktarılan bilgiler arasında yer aldı. Resmi kaynakların takip edilmesinin doğru bilgi için büyük önem arz ettiği de belirtildi.

Deprem sebebiyle yayınlamış olduğum mesajda önemli bilgileri kaydeden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gündemde yer alarak adından söz ettirdi. Türkiye'nin pek çok yerinde hissedilen ve Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilgili olan bütün birimlerin AFAD koordinasyonu ile teyakkuz halinde olduklarını açıkladı.

Arama kurtarma ekiplerinin depremden etkilenen bölgeleri ivedilikle sevk edildiği belirtildi ve Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının AFAD, valilikler ve diğer tüm kurumlar ile birlikte hızlı bir şekilde çalışmalara başladığı belirtildi. Yaşanan deprem ardından başlatılan çalışmaların koordine edildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaşanılan bu felaketi en az hasarla ve en kısa sürede atlatmayı temenni ettiklerini ve çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.