Deprem Bölgesine Ne Gönderilir, Deprem Bölgesine Yardım Nasıl Gönderilir?

Günün erken saatlerinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde can kaybı artıyor. Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kilis, Adana, Hatay, Diyarbakır, Osmaniye ve Şanlıurfa'da da yıkıma sebep oldu. Yaralı ve can kaybının çok sayıda olduğu depremler sonrasında milyonlarca vatandaş ise depremden zarar gören vatandaşlara yardım etmek için harekete geçti ve adım attı. Peki deprem bölgelerine ne gönderilir, deprem bölgelerine nasıl yardım gönderilir? Sizler için haberimizin devamında deprem bölgesine gönderilebilecek acil ihtiyaçlar listesini ve konu hakkında merak edilenlere yazdık.

Deprem bölgesine gönderilebilecek eşyalar ısıtıcı, nevresim takımı, yastık, battaniye, kuru gıda, gıda kolisi, hijyen seti, temiz kıyafet, kadın hijyen kiti, uyku tulumu, temiz bebek kıyafeti, powerbank, bebek maması, atkı, bere, eldiven, kışlık bot ve mont olarak aktarılmaktadır.

Oldukça büyük şiddette meydana gelen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan deprem sonrasında AFAD bölgeye gitti ve kurtarma çalışmaları devam etti. Vatandaşlardan hava şartlarının kötü olması nedeniyle bot, çadır, battaniye ve mont gibi eşyalar talep edildi. Peki deprem bölgesine yardım nasıl gönderilir, AFAD bağışı nasıl yapılır?

Yardım etmek isteyen vatandaşlar 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan deprem sonrasında bölgelere kurtarmaya çalışmaları için gitti ve gidemeyen vatandaşlarda yardım gönderdi.

Üzücü olay sonrasında Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Elazığ, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da toplam 6217 binanın yıkıldığı açıklandı. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar deprem felaketinde son durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tatar, can kaybının 2316'ya yükseldiğini açıklayarak yaralı sayısının da 13.293 olduğunu belirtti. Depremde toplam yıkılan bina sayısı 6217 olarak açıklanırken enkazdan çıkarılanların sayısı ise 7340 olarak belirtildi. Tatar 9618 personelin görevi yaptığını ifade etti ve bölgeye 22 bin çadır ile 300.000 battaniyenin gönderildiğini aktardı. Tatar bölgede 185 artçı sarsıntı meydana geldiğini aktarırken artçıların hala devam etmekte olduğunu da belirtti. Bunun yanı sıra bölgedeki illere 250 milyon lira acil durum ödeneğinin gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar deprem bölgesinde açıklama yaptı ve bu gece TCG İskenderun gemisinin İskenderun Limanı’na yanaşarak yaralıları Mersin'deki hastanelere sevk edeceğini ifade etti. Bakan Dönmez Kilis, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'da gaz kesintilerinin yaşandığını da açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise deprem ile ilgili çalışmaları koordine etmek üzere AFAD başkanlığına geçti ve basın mensuplarını önemli açıklamalarda bulunarak gündemde yer aldı. Yaşanan depremin son bir asırda yaşanılan 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaket olduğu yönünde ifadeler kullanıldı. Erdoğan deprem ardından devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu söyledi ve can kaybının nereye yükseleceğini bilmediklerini açıkladı.

Deprem sonrasında bölgede artçı sarsıntıların devam ettiği açıklanırken vatandaşların da hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarıldığı bilgisi paylaşıldı.