Erdoğan, Suudi Veliaht Prensi MBS'nin Türkiye'yi Ziyaret Edeceğini Söyledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın (MBS) önümüzdeki hafta Ankara'yı ziyaret edeceğini, çünkü Türkiye ve Suudi Arabistan'ın son birkaç yıldır iki ülkeyi sert rakip haline getiren sert bir çatlağı arkalarında bırakması nedeniyle söyledi .

Erdoğan tarafından Cuma günü açıklanan ve 22 Haziran'da yapılması planlanan ziyaret, MBS'nin , Suudi Arabistan'ın içeriden eleştirmenliğe dönüşen bir eleştirmeni olan Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de krallığın İstanbul'daki konsolosluğunda vahşice öldürülmesinden bu yana , dünyayı şok eden ve ağır bir darbe indiren Türkiye'ye ilk ziyareti olacak.

Erdoğan, gazetecilere verdiği demeçte, "Veliaht Prens Çarşamba günü ziyaret edecek, onu ağırlayacağız" dedi.

Erdoğan, "İnşallah Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini daha ne kadar yukarılara taşıyabileceğimizi değerlendirme fırsatımız olacak" dedi.

Üst düzey bir Türk yetkili, AFP haber ajansına daha önce verdiği demeçte, krallığın fiili hükümdarı tarafından yapılacak gezinin diğer ayrıntılarının "hafta sonu" açıklanacağını söyledi.

Türkiye, artan enflasyon ısırıkları olarak Batılı olmayan ortaklara finansal destek aradığından, ülkelerin gezi sırasında birkaç anlaşma imzalaması bekleniyor.

Erdoğan, Kaşıkçı cinayetinden bu yana ilk kez Nisan ayı sonlarında Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti ve burada Mekke'ye gitmeden önce MBS ile görüşmüştü.

Suudi ajanlar, Washington Post için yazan bir gazeteci olan Khashoggi'yi Ekim 2018'de öldürdü ve parçaladı. Cesedi asla bulunamadı.

Türkiye, o sırada davayı şiddetle takip ederek, bir soruşturma açarak ve uluslararası medyayı cinayetin korkunç detayları hakkında bilgilendirerek Suudi Arabistan'ı kızdırdı.

Erdoğan daha önce, MBS'yi hiçbir zaman doğrudan suçlamamış olsa da, öldürme emrini Suudi hükümetinin "en üst kademelerinin" verdiğini söylemişti.

Ancak ilişkiler düzelirken, bir İstanbul mahkemesi Kaşıkçı'nın ölümüyle bağlantılı 26 Suudi zanlının gıyabında duruşmayı durdurdu ve davayı Nisan ayında Riyad'a devretti .

Türkiye, Khashoggi'nin öldürülmesinin ilişkilerin tamamen donmasına yol açmadan önce, 2017 Riyad liderliğindeki Körfez devletinin ablukası sırasında Ankara'nın Katar'a verdiği destek nedeniyle Suudi Arabistan ile ilişkileri zaten gergindi.

Suudi Arabistan o sırada Türk ithalatına resmi olmayan bir boykotla yanıt vererek Türkiye ekonomisine baskı yaptı.

Türk ihracatçılar, mallarının Suudi gümrüğünde gereğinden fazla bekletildiğinden şikayet etti.

Uzmanlar, enflasyonun Mayıs ayında yüzde 73,5'e ulaşması ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bir yıl önce bir yaşam maliyeti krizi ile Erdoğan'ın Körfez ülkelerinden desteğe ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi üyesi Aslı Aydıntaşbaş, “Türkiye'nin temel kaygısı, tehlikeli derecede düşük olan merkez bankası kasalarını ikmal etmek için Suudi fonlarını bulmak olacaktır” dedi.

Singapur Üniversitesi Orta Doğu Enstitüsü'nün kıdemli bir üyesi olan James Dorsey, “her iki ülkenin de bu ziyarete ihtiyacı var” dedi.

Türkiye finansal yatırım ararken, “Suudi, Türk askeri teknolojisiyle ilgilenebilir, ayrıca her ikisi de bölgede liderlik için rekabet ediyor” dedi.