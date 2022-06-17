Rusya'daki Ukraynalılar Mülteci Kamplarından Yakınıyor

“Bodrumda saklanarak yaklaşık iki hafta geçirdik. Su, ısıtma veya ışık yoktu. Dışarıda, neo-Naziler sokaklarda yürüyorlardı ve bize bunun 2014'teki bağımsızlık referandumumuz için olduğunu ve hepimizin burada öleceğini söylüyorlardı - Ruslar gelip hepimizi katledecek," diye anımsıyor Tatyana, mücadelenin ilk günlerini.

Rus ordusu genellikle şehrin yıkımından sorumlu tutulurken, Tatyana olayları oldukça farklı görüyor.

“Neo-Naziler” derken, Rus hükümet yetkililerinin aşırı sağ savaşçılar olarak gördüğü Ukraynalı askerlere atıfta bulunuyordu.

“24 Şubat'tan beri Ukrayna tarafı bütün şehri bombalıyordu. 16 Mart'a kadar hiçbir Rus kuvveti görmedik, sadece Ukraynalılar sokaklarımızda devriye geziyor, kontrol noktaları kuruyor, yolu kapatıyor. Yani büyükanneni görmek için dışarı çıkmış olsan bile aynı yoldan geri dönemezdin çünkü bütün yol kapalı olurdu.

“16 Mart'ta komşumuz bize Ukrayna mevzilerinin kırıldığını bağırdı. Tereddüt etmedik: kocam arabaya bindi ve yola çıktık.”

El Cezire'den tam adını ve diğer kişisel bilgilerini saklamasını isteyen Tatyana, şimdi Moskova'da uzak akrabalarıyla yaşıyor ve iş arıyor.

BM'ye göre, Mayıs ayı sonunda Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı altı milyondan fazla kişiyi evinden etti. Çoğu batıya yöneldi - 3.5 milyon kişi yalnızca Polonya'ya sığındı.

Ancak doğuya, Rusya'ya yönelen mültecilere daha az ilgi gösteriliyor.

Acil Durumlar Bakanlığı'na göre, Şubat ayından bu yana 1,5 milyondan fazla Ukraynalı mülteci Rusya Federasyonu'na geldi. Ve birçoğu, Batı medyasının röportaj yaptığı kişilerden çatışmaya çok farklı bir bakış açısına sahip.

İlk dalga, 24 Şubat'ta, Ukrayna'nın doğusundaki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin (DPR ve LPR) Rus yanlısı isyancılarının, bir an önce bölgeden tüm kadın ve çocukların tahliyesini duyurduğu 24 Şubat'ta savaşın başlamasından hemen önce geldi. yakın Ukrayna saldırısı. Savaşma çağındaki erkekler seferberlik için geride tutuldu.

'Korkunç bir gün'

38 yaşındaki Lyubov Gerasimenko, 2014 yılında Ukrayna ve Rusya yanlısı güçler arasında şiddetli bir çatışmanın yaşandığı Donetsk bölgesindeki Ilovaisk'ten.

"Hayatımın geri kalanında hatırlayacağım korkunç bir gündü" dedi. “[Savaş başladığında], ben ve arkadaşım otobüse biniyorduk ve uzaktan gümbürtüler duyabiliyorduk. Dışarı çıktığımızda memleketimizin uçak ve füzelerle bombalandığını duyduk. Uzakta kırık camlar, sarkan teller, sigara içen evler görebiliyorduk. Eve koştum ve çocuklar hiçbir yerde bulunamadı. Babamın evinin bodrumunda saklandıklarını fark ettim ve oraya koştum ve o anda her taraftan ciddi bir çapraz ateş başladı.