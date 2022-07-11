Erdoğan, Putin'den Suriye'ye Yardım Geçişini Açık Tutmasını İstedi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i Suriye'ye sınır ötesi insani yardım teslimatlarına ilişkin yetkiyi uzatmaya çağırdı.

Pazartesi günkü çağrısı, diplomatların , 2014'ten beri savaşın harap ettiği ülkeye yardım akışını sağlayan bir sisteme Rus vetosunu aşabilecek bir çözüm bulmak için çabalarken geldi .

Mekanizmanın sona ermesinin ardından telefon görüşmelerinin ardından yapılan açıklamada, "Erdoğan, sınır ötesi mekanizmanın Suriye'de yaygınlaşmasına önem verdiğini vurguladı" denildi.

Bab al-Hawa kapısındaki Türkiye-Suriye sınırı, Birleşmiş Milletler yardımının Suriye hükümet güçleri tarafından kontrol edilen bölgelere gitmeden sivillere ulaşmasının tek yoludur.

Suriye hükümetinin bir müttefiki olan Rusya, sınır geçişini bir yıl daha açık tutmak için Batı'nın önerilerini reddetmek için BM Güvenlik Konseyi üzerindeki veto hakkını kullandı.

Soğukluk, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana diplomatik gerilimlerin tarihi zirvelere ulaşmasıyla geldi .

Güvenlik Konseyi, süresi dolduktan sonra sınır ötesi mekanizmayı daha önce genişletmişti ve bazı kaynaklar bu hafta oylamanın hala mümkün olduğunu söyledi.

Erdoğan, gerilimi yatıştırmak için hem Putin hem de Batı destekli liderlerle Kiev'deki iyi çalışma ilişkilerinden yararlanmaya çalıştı.

Tahıl sevkiyatları

Pazartesi günkü telefon görüşmesinde Erdoğan, Rusya cumhurbaşkanını BM'nin tahıl ihracatı için Karadeniz'de güvenli koridorlar kurma planına ilişkin harekete geçmeye de çağırdı.

Türk lider, Rusya ile Ukrayna arasında sürmekte olan savaşın müzakereler yoluyla kalıcı ve adil bir barışla sona erdirilmesi gerektiğini yineledi.

BM, bilinen mayınların etrafına güvenli koridorlar kurulmasını sağlayacak ihracatı kolaylaştıracak bir plan sundu.

Öneri hem Moskova'da hem de Kiev'de yalnızca sınırlı bir destek kazandı.

Ukrayna, Rusya'yı ülkeden tahıl çalıp satmakla suçlarken, Rusya iddiaları yalanladı.

İddialar, Ukrayna'nın abluka altındaki limanlarından milyonlarca ton tahıl ihraç edememesi üzerine küresel bir gıda krizi korkuları arasında geldi.