Arjantin Cumhurbaşkanı Birlik Çağrısında Bulundu

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, başkent Buenos Aires'teki protestocular Cumartesi günü cumhurbaşkanlığı sarayının kapılarına yürürken birlik çağrısında bulundu ve hükümetini yükselen enflasyon ve ulusal borcu çökertme konusunda azarladı.

Merkez sol cumhurbaşkanı, yüksek yoksulluk seviyelerini ve enflasyonu azaltmak için daha fazla devlet harcaması isteyen iktidar koalisyonunun militan sol kanadından yükselen bir meydan okumayla karşı karşıya. İki önemli ılımlı müttefik geçen ay kabinesinden ayrıldı .

Büyük bir soya ve mısır üreticisi olan Güney Amerika ülkesi, yüzde 60'ın üzerinde seyreden enflasyon, peso para birimi üzerindeki büyük baskı ve zaten zayıf olan döviz rezervlerini tüketen gaz ithalat maliyetlerinin artmasıyla boğuşuyor.

Arjantin'in bağımsızlık ilanının yıldönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada Fernandez, “birlik” çağrısında bulundu ve farklı gruplardan bunun için çalışmalarını istedi.

“Tarih bize bunun en zor anlarda korumamız gereken bir değer olduğunu öğretiyor” diyerek, ülkenin düşük döviz rezervleriyle ekonomik sorumluluğa ihtiyaç duyduğunu ve yükselen küresel enflasyonun yerel ekonomiye “ciddi şekilde zarar verdiğini” sözlerine ekledi.

"Mali dengeye giden yolda yürümeli ve para birimini istikrara kavuşturmalıyız."

On yıllardır ekonomik krizler yaşayan Arjantin, başarısız bir 2018 programının yerini almak için bu yılın başlarında Uluslararası Para Fonu ile 44 milyar dolarlık bir borç anlaşması imzaladı. Pek çoğu, daha sıkı ekonomik politikalar için IMF'yi suçluyor.

Buenos Aires sokaklarında Cumartesi öğleden sonra binlerce protestocu, “IMF'den ayrıl” ve “Dışarı, Fon, dışarı” yazılı pankartlarla yürüdü.

Yürüyüşçüler hükümeti eleştirdi ve borç ödemelerinin yapılmaması çağrısında bulundu.

Güçlü Başkan Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner de dahil olmak üzere hükümetin bazı bölümleri, COVID-19'un ve Sri Lanka gibi küresel ülkelerde protestoları ateşleyen Ukrayna'daki savaşın etkisini hafifletmek için daha fazla harcama yapılması çağrısında bulundu.

Yürüyüşe katılan sosyalist milletvekili Juan Carlos Giordano, “Ülkemizde devasa bir kriz var” dedi. “Arjantin, IMF zincirlerindeki kapitalist bir yarı-sömürgedir. Bugün burada ikinci bir bağımsızlığa ihtiyacımız olduğunu söylemek için buradayız. Arjantin, 21. yüzyılın İspanyol İmparatorluğu olan IMF ile bağlarını koparmalı.”

Fernandez hükümeti, IMF ile görüşmelere öncülük eden cumhurbaşkanının yakın müttefiki ılımlı Ekonomi Bakanı Martin Guzman'ın ani istifasıyla bir hafta önce kargaşaya sürüklendi. Yerine ekonomist Silvina Batakis geçti.