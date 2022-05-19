Erdoğan, NATO Müttefiklerini Finlandiya ve İsveç Konusundaki Endişelere Saygı Duymaya Çağırıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin NATO müttefiklerini, Ankara'nın "teröristleri" barındırmakla suçladığı İsveç ve Finlandiya'nın üyelik teklifleri konusundaki endişelerine "saygı duymaya" çağırdı.

"NATO müttefiklerinden tek beklentimiz ... önce hassasiyetimizi anlamak, saygı duymak ve nihayet desteklemek" dedi Erdoğan, Çarşamba günü parlamentodaki AK Parti'nin milletvekillerine.

Günün erken saatlerinde, Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Avrupa'daki güvenliğin çarpıcı bir şekilde yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılarken, NATO'ya katılmak için ortak bir başvuru yaptılar.

30 NATO üyesinin tümü, tarihsel olarak tarafsız iki ülkenin ittifaka katılması için oybirliğiyle hemfikir olmalıdır.

Türkiye, İsveç'i ve daha az ölçüde Finlandiya'yı, yasadışı Kürdistan İşçi Partisi (PKK) ve Ankara'nın 2016 darbe girişimini düzenlemekle suçladığı Gülen hareketi ile bağlantılı insanları barındırmakla suçladı.

Her iki grup da Türkiye tarafından "terörist" gruplar olarak kabul ediliyor. PKK, ABD ve AB'nin "terörist" listelerinde de yer alıyor.

Erdoğan, "Onlardan 30 teröristi iade etmelerini istedik ama bunu yapmayı reddettiler" dedi.

"Teröristleri bize geri gönderip sonra da NATO üyeliğiniz için bizden destek istemeyeceksiniz... Bu güvenlik örgütünün güvenlikten yoksun olması için 'evet' diyemeyiz" diyerek, Türkiye'nin İskandinav ülkelerinin üyelik teklifine verdiği desteği şüphelilerin geri dönmesine bağladı.

Türkiye Adalet Bakanlığı kaynakları Pazartesi günü devlet tarafından işletilen haber ajansı Anadolu'ya verdiği demeçte, İsveç ve Finlandiya'nın son beş yılda Türkiye'nin 33 iade talebine olumlu yanıt vermediğini söyledi.

Türk yetkililer ayrıca Stockholm'ü Ankara'ya karşı silah yaptırımları nedeniyle defalarca eleştirdi.

İsveç, Ankara'nın komşu Suriye'deki askeri operasyonu nedeniyle 2019'dan bu yana Türkiye'ye silah satışlarını dondurdu.

"Sınırlarımızı terör örgütlerinin saldırılarına karşı koruma konusunda hassasız" diyen Erdoğan, NATO müttefiklerini Türkiye'nin "meşru" Suriye operasyonlarını desteklemeye veya en azından yollarına çıkmamaya çağırdı.

Türk lider, İsveç veya Finlandiya heyetlerinin istişareler için Ankara'yı ziyaret etme talebine sıcak bakmadığını da yineledi.

"Pazartesi günü gelmek istiyorlar. Rahatsız etmemeliler. Gerek yok" dedi.