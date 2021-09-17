PTT 150.000 TL Limitine Kadar Faizsiz Kredi Vereceğini Duyurdu! Son Dakika Haberi Geldi, PTT'den Ani Karar

Faizsiz kredi imkânı sağlayan PTT’ den bir müjdeli haber daha geldi. Belirlenen şartları sağlayan kişiler, ihtiyaç kredisi kapsamında herhangi bir faiz ile karşılaşmadan kredi alabilecek. Üstelik, faizsiz kredi kampanyasının limiti de 150.000 TL olarak açıklandı.

Bankaların yüksek faiz oranları nedeniyle kredi alamayan vatandaşlar, Aktif Bank iş birliği sayesinde PTT üzerinden faizsiz kredi alabilecek. Üstelik, başvuruların onaylanmasıyla birlikte talep edilen kredi miktarı da aynı gün içerisinde hak sahibi olan kişilere ödenecek.

PTT Kredi Kampanyasının Öne Çıkan Özellikleri

En uygun kredi sloganına sahip olan PTT, yaptığı özel kampanya ile vatandaşları adeta şaşkına çevirdi. Hem düşük faizli hem de faizsiz kredi paketlerini açıklayan PTT sayesinde vatandaşlar da acil nakit para ihtiyacını karşılayabiliyor.

Kampanyada belirtilen bilgilere göre faiz oranları 0.49 ile 0,79 arasında değişkenlik gösteriyor. Düşük faizli ya da faizsiz kredi kampanyasından yararlanabilmek için kredi notunuzun da 1200 puan ve üzerinde olması gerekmektedir.

PTT Kredi Kampanyasının Başvuru Koşulları

PTT üzerinden kredi almak isteyen kişiler, tıpkı bankalar da olduğu gibi birtakım başvuru koşullarına sahip olması gerekmektedir. Öncelikli olarak bu kredi kampanyasından yararlanabilmek için en az 1200 kredi notuna sahip olmalısınız. Kredi çekecek kişinin yaşı ise en az 18 olmalıdır.

Ayrıca tüm bunların yanı sıra kredi sicil notunuzun da temiz olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler, herhangi bir PTT şubesine giderek kampanya hakkında bilgi edinebilir ve gerekli şartları sağlayıp sağlamadıklarını kolaylıkla sorgulayabilir.

PTT Kredi Kampanyasının Başvuruları Nasıl Yapılır?

PTT Kredi başvuruları şu an için sadece şubeler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Söz konusu kredi kampanyasından yararlanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile herhangi bir PTT şubesine gidebilir ve başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kredi başvurusu onaylanan vatandaşların ödemesi ise yine aynı gün içerisinde gişe den yapılıyor. PTT’ nin sunmuş olduğu bu kredi kampanyası sayesinde faizsiz ya da düşük faiz oranına sahip olan kredi çekebilirsiniz. PTT tarafından yapılan bu kredi kampanyasının üst limiti ise 150.000 TL olarak açıklandı.