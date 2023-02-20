Erdoğan ile Bahçeli Deprem Bölgesi Hatay'a Gitti, Önemli Açıklamalar Yapıldı!

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin Hatay'a gitmesi günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Kahramanmaraş'a geçeceklerini de belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AFAD ilk koordinasyon merkezinde bir açıklamada bulundu ve inşa edilecek yeni konutlar hakkında konuştu. Konutlarda güçlendirme olmayacağını belirten Erdoğan hepsinin sıfırdan yapılacağını da belirtti. TOKİ ödemelerini de 3 ay süreli olmak üzere ertelediklerini belirten Erdoğan deprem bölgesinde bulunan öğrenciler için devam şartı aranmayacağı konusunda da vurguda bulundu.

Depremin vurduğu Hatay'da incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündemde yer alan isimler arasında yer aldı. Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremler ardından incelemelerde bulunmaya devam edeceklerini açıkladı. İki isim önce Hatay'a gitti ve daha sonra Kahramanmaraş'a geçeceklerini belirtti. İki liderin salı gününde ise Osmaniye, Nurdağı, İslahiye ve Gaziantep'i ziyaret edeceği tahmin ediliyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AFAD'a geldi ve Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan kimi zaman içeriden zuhur olan istilacılara kimi zamanda dışarıdan gelen istilacılara tabiat felaketlerine karşı vatanımıza hep sahip çıktığımızı ve çıkmaya devam edeceğimizi belirtti. Moğol akınlarına, Haçlı seferlerine, dört bir yanımızdan gelen saldırılara ve sosyal çalkantılara sabırla ve cesaretli hep karşı koyduğumuzu belirten Erdoğan yapmış olduğu açıklama ile dikkatleri üzerinde topladı.

Coğrafyamızdaki kardeşlerin onurunu, hakkını, hukukunu ve geleceğini korumak adına canımız dahil hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm dünyaya Cumhuriyeti kurarak taçlandırmış oldukları milli mücadele ile vatana ebediyen sahip çıktıklarını gösterdiklerini ifade etti.

Bu vatan topraklarında bin yıldır ne yaşarsak yaşayalım asla teslim olmadığımızı ve vazgeçmediğimiz belirten Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan umutsuzluğa kapılmadığımızı da söyledi. İki hafta önce meydana gelen depremlerin meşakkatli ve uzun yürüyüşün acı bir şekilde hafızalarımıza nakşettiği de belirtildi. Deprem sebebiyle ailesinden çocuğunu eşini akrabasını kaybeden pek çok insanın bulunduğu söylenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kayıp yaşayan herkese baş sağlığı dileğinde bulundu.

İlk anda büyük ölçüde kamu ve sivil toplum afet kapasitesinin devre dışı kalmasının zorlukları daha da arttırdığı ifade edildi ve deprem haberi alınır alınmaz kurumlar, belediyeler, bakanlıklar ve tüm sivil toplum kuruluşlarının harekete geçtiği açıklandı. Doğrudan bu işle görevli olanlar haricinde Türkiye'nin 81 ilinden arama kurtarma yapabilecek güvenlik yardım ve enkaz kaldırma çalışmalarını destekte bulunabilecek tüm kamu görevleri ve sivil toplum organizasyonlarının deprem bölgesine yönlendirildiği açıklandı. Ülkemize diğer ülkelerden de arama kurtarma ve yardım ekiplerinin davet edildiği söylenildi. Öncelikle vatandaşları felaketten çıkarmak ve daha sonra felaketten kurtulan insanları tekrardan hayata bağlamak için gece gündüz çalışıldığı bilgisine ulaşıldı.