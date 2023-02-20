İndirim bombardımanı! Carrefour’da kangal sucuk 54 liraya, Apikoğlu pastırma 44.90 TL'ye düştü!

Carrefour’da kangal sucuk 54 liraya, Apikoğlu pastırma 44.90 TL'ye düştü! İndirim bombardımanı! Ekonomik sıkıntıların baş göstermesi nedeniyle özellikle kişilerin bu kapsamda işlemlerinin tamamlanması da imkansız hale gelmektedir. Bu sorunların çözüme ulaştırılması sonrasında herhangi bir sorun olmadan özellikle et ve süt ürünleri indirimleri beklenerek bu işlemlerin gerçekleştirilmesi de oldukça önemli hale gelmektedir.

Özenli bir şekilde herhangi bir sorun meydana gelmeden indirimli fırsatlar yardımıyla işlemlerin gerçekleştirilmesi sağlanarak olumlu işlemlerin gerçekleştirilmesi de önemli hale gelmektedir. Özenli bir şekilde gerçekleştirilecek olan işlemler sonrasında herhangi bir sorun meydana gelmeden kişilerin bu işlemleri gerçekleştirmeleri de mümkün hale gelerek olumlu sonuçların elde edilmektedir. Özenli bir şekilde gerçekleştirilen işlemler sonrasında herhangi olumsuz sonuç olmamaktadır. Yapılacak olan işlemlerin gerçekleştirilmemesi sonrasında et ve süt ürünlerinde indirimler yapılarak bu işlemlerin tamamlanması mümkündür.

Carrefour’da İndirim Bombardımanı!

Namet kangal sucuk çeşitleri fiyatı 279 TL'ye raflarda yer alıyor

Polonez kangal sucuk fiyatı 54.90 TL'ye raflarda yer alıyor

Apikoğlu kangal parmak sucuk çeşitleri fiyatı 379.90 TL'ye raflarda yer alıyor

Polonez macar salam fiyatı 269.90 TL'ye raflarda yer alıyor

Banvit piliç salam fiyatı 29.60 TL'ye raflarda yer alıyor

Polonez hindi sosis fiyatı 179.90 TL'ye raflarda yer alıyor

Pınar sosis fiyatı 87.95 TL'ye raflarda yer alıyor

Namet antrikot pastırma fiyatı 449.90 TL'ye raflarda yer alıyor

Apikoğlu parçapastırma fiyatı 44.90 TL'ye raflarda yer alıyor Dana kıyma fiyatı 159.50 TL'ye raflarda yer alıyor

Dana kuşbaşı fiyatı 173.50 TL'ye raflarda yer alıyor

Dana döş sarma fiyatı 164.50 TL'ye raflarda yer alıyor

Dana sote/ tas kebabı fiyatı 199.50 TL'ye raflarda yer alıyor

Köfte çeşitleri kasap / İnegöl / Tekirdağ fiyatı 167.50 TL'ye raflarda yer alıyor Piliç but ızgara tava fiyatı 79.90 TL'ye raflarda yer alıyor

Piliç kök kanat fiyatı 45.90 TL'ye raflarda yer alıyor

Lezita kekikli piliç sote fiyatı 89.90 TL'ye raflarda yer alıyor

Banvit hindi pirzola fiyatı 49.90 TL'ye raflarda yer alıyor

Bolca hindi göğüs bütün bir fileto fiyatı 95.90 TL'ye raflarda yer alıyor

Lezita piliç yaprak döner fiyatı 21.90 TL'ye raflarda yer alıyor

Lezita nugget fiyatı 25.50 TL'ye raflarda yer alıyor

Lezita çıtır piliç lokmalar poşet için fiyatı 72.90 TL'ye raflarda yer alıyor

Dardanel haşlanmış Norveç karides fiyatı 109.99 TL'ye raflarda yer alıyor

Dardanel çaim karides fiyatı 69.99 TL'ye raflarda yer alıyor



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