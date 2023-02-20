İndirim bombardımanı! Carrefour’da kangal sucuk 54 liraya, Apikoğlu pastırma 44.90 TL'ye düştü!
Carrefour marketler yeni haftaya gene indirimli ürünlerle merhaba dedi. Bu anlamda vatandaşlara bu fiyatlar hızır gibi yetişti.
Carrefour’da kangal sucuk 54 liraya, Apikoğlu pastırma 44.90 TL'ye düştü! İndirim bombardımanı! Ekonomik sıkıntıların baş göstermesi nedeniyle özellikle kişilerin bu kapsamda işlemlerinin tamamlanması da imkansız hale gelmektedir. Bu sorunların çözüme ulaştırılması sonrasında herhangi bir sorun olmadan özellikle et ve süt ürünleri indirimleri beklenerek bu işlemlerin gerçekleştirilmesi de oldukça önemli hale gelmektedir.
Özenli bir şekilde herhangi bir sorun meydana gelmeden indirimli fırsatlar yardımıyla işlemlerin gerçekleştirilmesi sağlanarak olumlu işlemlerin gerçekleştirilmesi de önemli hale gelmektedir. Özenli bir şekilde gerçekleştirilecek olan işlemler sonrasında herhangi bir sorun meydana gelmeden kişilerin bu işlemleri gerçekleştirmeleri de mümkün hale gelerek olumlu sonuçların elde edilmektedir. Özenli bir şekilde gerçekleştirilen işlemler sonrasında herhangi olumsuz sonuç olmamaktadır. Yapılacak olan işlemlerin gerçekleştirilmemesi sonrasında et ve süt ürünlerinde indirimler yapılarak bu işlemlerin tamamlanması mümkündür.
Carrefour’da İndirim Bombardımanı!
Namet kangal sucuk çeşitleri fiyatı 279 TL'ye raflarda yer alıyor
Polonez kangal sucuk fiyatı 54.90 TL'ye raflarda yer alıyor
Apikoğlu kangal parmak sucuk çeşitleri fiyatı 379.90 TL'ye raflarda yer alıyor
Polonez macar salam fiyatı 269.90 TL'ye raflarda yer alıyor
Banvit piliç salam fiyatı 29.60 TL'ye raflarda yer alıyor
Polonez hindi sosis fiyatı 179.90 TL'ye raflarda yer alıyor
Pınar sosis fiyatı 87.95 TL'ye raflarda yer alıyor
Namet antrikot pastırma fiyatı 449.90 TL'ye raflarda yer alıyor
Apikoğlu parçapastırma fiyatı 44.90 TL'ye raflarda yer alıyor
Dana kıyma fiyatı 159.50 TL'ye raflarda yer alıyor
Dana kuşbaşı fiyatı 173.50 TL'ye raflarda yer alıyor
Dana döş sarma fiyatı 164.50 TL'ye raflarda yer alıyor
Dana sote/ tas kebabı fiyatı 199.50 TL'ye raflarda yer alıyor
Köfte çeşitleri kasap / İnegöl / Tekirdağ fiyatı 167.50 TL'ye raflarda yer alıyor
Piliç but ızgara tava fiyatı 79.90 TL'ye raflarda yer alıyor
Piliç kök kanat fiyatı 45.90 TL'ye raflarda yer alıyor
Lezita kekikli piliç sote fiyatı 89.90 TL'ye raflarda yer alıyor
Banvit hindi pirzola fiyatı 49.90 TL'ye raflarda yer alıyor
Bolca hindi göğüs bütün bir fileto fiyatı 95.90 TL'ye raflarda yer alıyor
Lezita piliç yaprak döner fiyatı 21.90 TL'ye raflarda yer alıyor
Lezita nugget fiyatı 25.50 TL'ye raflarda yer alıyor
Lezita çıtır piliç lokmalar poşet için fiyatı 72.90 TL'ye raflarda yer alıyor
Dardanel haşlanmış Norveç karides fiyatı 109.99 TL'ye raflarda yer alıyor
Dardanel çaim karides fiyatı 69.99 TL'ye raflarda yer alıyor
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