Erdoğan Duyurdu! Emekli Maaşı Alanlara 17.000 TL Ödeme Yapılacak. Emekliye müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi! İşte detaylar. Emekli maaşı alan vatandaşlar, 17.000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa, kamu bankaları aracılığı ile bu işlemleri yapabilecek ve devlet destekli bayram harçlığı cebine yatabilecek.

Emekli olan vatandaşlara sürekli güncel kampanyalar yapan kamu bankaları kendi emekli maaşı, müşterilerine daha hızlı bir şekilde işlem yaparak sonuç vermektedir. Acil para ihtiyacı olması durumunda kredi kullanacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde bu kredileri hemen hesaplarına yatırabilir. Acil ihtiyacı olan emekliler için başlatılan bu kampanya, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, hemen işlem yaparak, kredi kullandıracaktır.

Cumhurbaşkanı Destekli 17.000 TL Ödeme!

Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanan bu destek ödemelerinde emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde 17.000 TL ödemeli kredi kullanabilirsiniz.

İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa en yakın banka şubesine gidebilir veya bankanın internet bankacılığını kullanabilir. Emekli maaş almış olduğunuz bankanın kendi hesabınız üzerinden oluşturacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte yedigün yirmidört saat mobil uygulama üzerinden veya resmi internet sitesi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden devlet destekli emekli olan vatandaşlar için kullandırılacak olan 17.000 TL ihtiyaç kredilerinde aylık ödemesiz kredi almak isteyen kişiler, iki ayda bir veya üç ayda bir ödemeli, bu krediyi kullanabilir. Ayrıca banka almış olduğunuz tüm kredilerde 36 ay vadeye kadar işlem yapacak ilk taksit ödemelerinde ise 90 gün 45 gün ve 75 gün erteleme yapacaktır.

Emekli maaşını ilk defa kamu bankalarına taşıyacak olan vatandaşlar, sadece 17000 TL değil daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi kullanabilir. Ayrıca bankadan kredi biçin kumaş taşıması yapan kişilere 750 TL'ye varan emekli promosyonu da verilmektedir. Kampanya detaylarını öğrenmek için resmi internet sitelerine girebilirsiniz. Belirtilen 17000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan kişilerin emekli maaşları bankadan olması şarttır.