Erdoğan, Belediye Başkanını Kolundan Tutup Yanına Çıkardı! Vatandaş Şikayet Etmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'da cami açılışına katılım gösterdi. Açılış sırasında vatandaşlar kentsel dönüşüm hakkında şikayetlerde bulundu ve Erdoğan, gelen bu şikayetler üzerine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i kolundan tutup yanına çıkardı. İşte vatandaştan gelen şikayet üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu yanıt ve konu hakkında detaylar…

Üsküdar'da bulunan Şehriban Hatun Camii'nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşma gerçekleştirdi ve vatandaşa seslendi. Kentsel dönüşüm projelerine destekte bulunan Erdoğan, vatandaşların şikayetlerini de dinledi.

Bütün Burhaniye Mahallesi sakinlerinden özellikle bir ricada bulunacağını belirten Erdoğan, vatandaşlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yardımcı olmalarını istedi. Bunun yanı sıra, sözlerini “Bir an önce buralardaki dönüşümü yapalım” şeklinde ifadeler kullanarak tamamladı. Bu sözler üzerine açılışa katılan vatandaşlardan birisi ise “Sayın Cumhurbaşkanım” sözleri ile konuşmasına başladı ve Kirazlıtepe'de verilen sözleri burada vermediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış sırasında vatandaşlardan yükselen seslere kulak verdi ve şikayetleri dikkate aldı. Kirazlıtepe'de kentsel dönüşüm projesi adına verilen sözlerin o mahallede verilmediği şeklinde şikayetleri dinleyen Erdoğan, “Hiç endişe etmeyin. Her şey aynı olacak” dedi. Cumhurbaşkanı olarak söz verdiğin ifade eden Erdoğan, tamamen aynı şartların geçerli olacağını da söyledi. Ardından Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i de kolundan tutup yanına çıkaran Cumhurbaşkanı, şikayet üzerine yapmış olduğu açıklama hakkında aynı sözü Belediye Başkanı Türkmen'den de almış oldu.

Yapılan açıklamalar sonrasında vatandaşlara dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sözün yerine getirilmediği takdirde Üsküdar Belediyesi önüne gidip oturma eylemi yapmalarını söyledi ve kendisinin de vatandaşların yanına geleceğini açıkladı.

Açılışta aşı konusuna da değinildiği ve 32 milyonun yakalandığı dile getirildi. Bir taraftan aşıların da geldiğini açıklayan Cumhurbaşkanı, hızlı bir şekilde turist atağının başlayacağını da söyledi.