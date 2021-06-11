Müge Anlı Abdülkadir Dursun nerede? Abdülkadir Dursun öldürüldü mü? Müge Anlı'da Abdülkadir Dursun olayı ne oldu? Müge Anlı hafta içi hergün ATV ekranlarında en çok izlenen programların başında geliyor. Ülkemizdeki cinayet vakalarını ve kayıp olan kişileri bulmaya devam eden Müge Anlı Tatlı ve Sert Programı, yeni bir olay ile karşımızda.

8 Haziran 2021 tarihinden beri kayıp olan Abdülkadir Dursun'a ne olduğu bilinmiyor. Müge Anlı'da işlenen bu kayıp konusunda Abdülkadir Dursun kayıp mı yoksa Abdülkadir Dursun öldürüldü mü gündeme düşmüştür.

Abdülkadir Dursun Öldü mü?

Müge Anlı programındaki yeni vakalardan birisi Abdülkadir Dursun'un kayıp olma vakasıdır. Tanıdıklarından borç para alıp, kayıplara karışan Abdülkadir Dursun için öldürüldüğü düşünülüyor. Kayıp olduğu veya vefat ettiği haberleri şu an için doğrulanmadı. Konuyla ilgili Müge Anlı'da olaylar yaşandı. İşte detaylar...

Abdülkadir Dursun Nerede?

Pazar gününden beri kendisinden haber alınmayan, Abdülkadir Dursun için kayıp ilanı ile Müge Anlı yayınına başvuran ailesi, Abdülkadir Dursun'u merak etmektedir. Abdülkadir Dursun'un kayıp olduğu ve Aydos Ormanlarına ait görüntüleri de yayına alındı.

27 yaşındaki Abdülkadir Dursun'dan şu an için bir haber yok. Arkadaşlarından borç para alan ve kayıplara karışan Abdülkadir Dursun Pazartesi günü işlenmeye devam edecek. Ailesi ve yakınları da Abdülkadir Dursun ile ilgili bildiklerini Müge Anlı'ya anlatıyor. Müge Anlı ve ekibi hafta sonu bu olay üzerine çalışacaklarını söyledi. Müge Anlı Pazartesi günü canlı yayında durumu bildirecek.