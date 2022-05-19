Erdoğan Atatürk Havalimanı Açıklaması Yaptı

Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan millet bahçesi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkatleri üzerine çekti ve kullanmış olduğu ifadeler ile gündemde yer aldı. Erdoğan, millet bahçesinin bitmiş halini gördüğünü belirtirken bir ihtimal pistleri de kaldırmayacaklarını açıkladı. Pistlerin kalma ihtimalinin olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pist dışında şu anda mevcut bulunan yeşil alanların ise çok daha farklı bir yeşil alan haline geleceğini ve orayı zenginleştireceklerini aktardı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" kapsamında farklı farklı şehirlerden gelen gençler ile buluştu.

Bir genç Erdoğan'a Atatürk Havalimanı'na millet bahçesinin inşasının başladığını haberler aracılığı ile duyduğunu söyledi ve konu dikkat çekti. Soruyu soran genç daha sonra millet bahçesinin havalimanı yerine yapılmasının herkesi mutlu edip etmeyeceğini merak ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise müjdeyi şimdiden vereceğini açıkladı ve "İnşallah çok çok mutlu edecek." şeklinde ifadeler kullandı.

Erdoğan, söz konusu bölgenin ülkenin en büyük millet bahçesi olacağını da ifade ederken ailelerin bölgede hafta sonlarını ve hafta içlerini geçireceklerini açıkladı. Kültürel merkezler ve oyun parkları ile bölgenin ciddi bir güç devşireceği de paylaşıldı.

Bahsi geçen bölgenin millet bahçesi ile birlikte ağacı ile yeşili ile çok güzel bir yer olacağı söylenildi. 1006 odalı şehir hastanesi ve millet bahçesi ile bölgenin çok güzel olacağına dair açıklamalar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

Proje çalışmalarının bölgede devam ettiği de açıklandı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.29 Mayıs kutlamaalarının da bu sene orada yapılacağı yönünde bilgiler vatandaş ile paylaşıldı.