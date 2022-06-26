Erdoğan Açıkladı! Nakit İsteyenlere Kamu Bankalarından Düşük Faizli Kredi Ödenecek!

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden devlet destekli olarak yeni kredi kampanyaları duyurusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Devlet destekli olarak sadece kamu bankaları üzerinden alabileceğiniz 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredilerinde 36 ay vadeye kadar sizlere işlem yapılarak Kredi imkanı sunulmaktadır.

Sadece kamu bankaları olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanmak isteyenlere hızlı bir şekilde işlem yapılmaktadır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank şubelerine giderek kredi kullanmak isteyen vatandaşlar bireysel olarak Kredi kampanyalarına katılabilecek bireysel müşteri olması durumunda da acil ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında bu nakit kredilerden hızlı bir şekilde Onay alabilecektir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar emekli olmaları durumunda ise şartlar değişiyor. Emekli olan vatandaşlar kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alması gerekmektedir. Emekli maaşınızı hızlı bir şekilde alabileceğiniz bu ihtiyaç kredileri kampanyalarından faydalanmak isteyenlere banka 36 ay vadeye kadar işlem yaparak Kredi imkânından faydalanmalarına olanak sağlayacaktır. Emekli maaş hesabınız üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız başvurunuzu banka şubeleri üzerinden bankanın internet bankacılığı üzerinden ve şubelere gitmeden internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

Banka şubeleri üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kimliğinizi ve gelir belgenizi yanınızda götürmeniz gerekiyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank her ne kadar gelir belgesiz olarak Kredi imkanı sunacağını söylese de Banka hesabı olmayan ve maaş müşterisi olmayan kişilerden gelir belgesi temin etmelerini istemektedir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşların Son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda ve emekli olan kişilerin ise emekli maaşlarını bu bankaları alıyor olmaları durumunda Kredi başvurularını yapabilecek ve onaylanan tutardaki kredilerini istedikleri zaman hesaplarına yatırabilecektir.